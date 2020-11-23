Майже 1 500 закладів припинили роботу: як поліція бореться із порушниками карантину
Карантин вихідного дня запрацював минулими вихідними. Поліція вже прозвітувала про понад тисячі порушників. За результатами перевірок, у Києві виявили 243 порушення карантинних обмежень.
Взялася поліція і за тих, хто без маски у громадських місцях. За 2 дні у столиці склали лише 17 адміністративних протоколів за відсутність маски. Чому так мало і що робитимуть із містами, які не дотримуються обмежень – в ефірі 24 каналу розповів Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ.
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За 2 дні у Києві – 17 людей без масок
За його словами, поліція впродовж цього тижня займатиметься виключно профілактичною роботою. Тому менше штрафів у Києві, але громадян, які порушуватимуть закон – притягуватимуть до відповідальності.
Поліція займається превентивною роботою. Вона роз'яснює громадянам, що на них чекає штраф, якщо зухвало порушуватимуть карантинні обмеження, пов'язані з носінням масок,
– зазначив Варченко.
Карантин вихідного дня у Львові
У Львові місцева влада відмовилася вводити карантин вихідного дня. Як зазначив, радник міністра внутрішніх справ, в Кримінальному кодексі України та Кодексі про адміністративні правопорушення немає низки статей, які б дозволяли місцевій владі й підприємцям порушувати закон.
"Через це підприємці, органи місцевого самоврядування й інші посадові особи мають дотримуватись українських законів, які визначені для всієї території України", – наголосив Варченко.
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Скільки загалом закрили суб'єктів господарювання в Україні
Крім цього, зараз 1 500 рейдових груп перевіряє суб'єкти господарювання. Загалом протягом вихідних 21 і 22 листопада поліцейські перевірили 1 509 об'єктів господарської діяльності. Більшість порушень – це робота закладів господарської діяльності, попри заборони. Такі дані є на сайті Нацполіції.
Крім того, правоохоронці склали 1 144 адміністративних протоколи та винесли 1 395 постанов за перебування без масок. І припинили роботу 1 347 суб'єктів господарювання, зокрема:
- закладів торговельного та побутового обслуговування – 969;
- закладів громадського харчування – 327;
- закладів з надання послуг розміщення – 18;
- торговельно-розважальних центрів – 22;
- спортивних залів та басейнів – 5;
- дискотек та нічних клубів – 4;
- театрів, кінотеатрів та музеїв – 2.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
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