Акція добрих ініціатив у нашій країні проходить вже 3 рік поспіль.

В Україні 1 грудня в 3 раз пройде День добрих справ #ЩедрийВівторок. Це частина глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США, мета якого – залучити якомога більше людей у філантропічні ініціативи.

У Zagoriy Foundation, фонді, який став одним з ініціаторів Щедрого вівторка, відзначили, що для того, щоб приєднатися до акції, достатньо зробити будь-яку добру справу. Допомагати можна не тільки фінансово, але також знаннями, навичками й талантами.

"На цю мить в Україні в рамках Щедрого вівторка зареєстровано вже понад 200 благодійних ініціатив. Знайти цікаву ініціативу або зареєструвати власну можна на Карті добра. А для тих, хто все ще не знає, яке добре діло зробити – можна долучитися до фандрайзингового марафону, який проходить на платформі dobro.ua, придбати сувенірну продукцію на сайтах благодійних фондів, яким довіряєте, або, скажімо, запропонувати сусідам похилого віку допомогти з оплатою комунальних платежів онлайн. Вибір хороших справ не обмежений", – мовиться у повідомленні.

У фонді також відзначили, що всеукраїнський День добрих справ вже 3 рік поспіль підтримують школярі. Вони проходять Уроки доброти, які організовані фондом "Запорука" спільно із Zagoriy Foundation. Для координації їх ініціатив було створено новий напрямок – #ЩедрійВівторокДіти.

Всього, за даними Zagoriy Foundation з 2018 року до Щедрого вівторка приєдналися сотні тисяч українців, серед яких – 80 000 школярів з понад 300 шкіл з різних регіонів.

Щедрий вівторок – це день, коли люди об'єднуються і показують, як системний підхід до благодійності змінює світ. Звичайно, через пандемію більшість акцій відбувається онлайн, але ми не перестаємо радіти креативності українців і їх бажанню брати участь у всесвітньому русі добра, – прокоментувала координатор Щедрого вівторка Любов Раінчук.

Глобальний рух #GivingTuesday виник у США у 2012 році. Його підтримують, зокрема, такі корпорації, як Facebook і PayPal, які за останні 3 роки направили на ініціативи руху більше ніж 200 млн доларів. У 2019 завдяки #GivingTuesday вдалося зібрати понад 1 мільярд доларів по всьому світу. В Україні минулого року в ході Щедрого вівторка на благодійні цілі було зібрано 20 мільйонів гривень. В цілому, за даними дослідження українського центру вивчення громадської думки "Соціоінформ", серед українців інтерес до благодійності значно виріс.

Всеукраїнський День добрих справ #ЩедрийВівторок як частина #GivingTuesday вперше пройшов у 2018 році. Рух з'явилося завдяки ініціативній групі у складі Zagoriy Foundation, Благодійного фонду "Таблеточки", "Клубу Добродіїв", а також Українського форуму благодійників.