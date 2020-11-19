Укроборонпром заявив про згортання реформи оборонно-промислового комплексу України, а також звинуватив Міністерство стратегічних галузей промисловості у втручанні в свою господарську діяльність. Натомість у Міністерстві відповіли, що це Концерн намагається зірвати реалізацію завдань, визначених президентом.

За словами секретаря Комітету з нацбезпеки Романа Костенка, між Укроборонпромом та Міністерством ОПК триває вже давно. Однак попри всі з'ясування стосунків, виконання державного оборонного замовлення – на межі зриву. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Конфлікт між Укроборонпромом та Міністерством ОПК

Позиція Укроборонпрому

Керівництво Укроборонпрому заявило, що вже з 1 січня може зупинитися переоснащення української армії. Адже під загрозою опинилося підписання нових контрактів Концерну на виготовлення озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.

Там вважають, що вище керівництво нещодавно створеного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості робить все можливе, аби згорнути реформу оборонно-промислового комплексу.

Зокрема в Укроборонпромі заявили, що Міністерство досі навіть не почало розробку стратегії реформи ОПК, а ті законопроєкти, які запропонував Концерн, не розглядаються.

Позиція Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості

У Мінстратегпромі відреагували на всі звинувачення Концерну. Там заявили, що здивовані "демаршем Укроборонпрому".

У відомстві запевнили, що це не вони згортають реформу, а Укроборонпром своїм втручанням у державну військово-промислову політику намагається зірвати реалізацію завдань, визначених президентом.

Державне оборонне замовлення на межі зриву, – Костенко

Секретар Комітету Верховної Ради з Нацбезпеки відзначив, що Міністерство ОПК і Укроборонпром є тими гравцями, які відіграють надважливу роль поряд з Міноборони.

Адже вони відповідають за реформу оборонного комплексу, забезпечення ЗСУ всім необхідним, виконання державного оборонного замовлення.

Державне оборонне замовлення на межі зриву. В цьому провина і Укроборонпрому, і новоствореного Міністерства, і Міноборони,

– наголосив Костенко.

Втім, на його думку, між відомствами вже довго триває конфлікт.

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Роман Костенко також пояснив, що для виконання державного оборонного замовлення має бути чітка координація між 3 відомствами: