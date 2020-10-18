Вже 100 днів поспіль у російському місті Хабаровськ не вщухають протести. Люди продовжують виходити на вуличні демонстрації на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала.

18 жовтня не став виключенням і мешканці Хабаровська також вийшли на вулицю. Про це повідомляє "Сибирь.Реалии".

Важливо У Хабаровську після масових затримань поновилися акції протесту: фото

Днем ​​на площі Леніна зібралися майже 200 осіб. Вони провели мітинг, скандуючи гасла: "Я, ми, він, вона – за Фургала вся країна!", "Ми тут влада!", "Свободу Фургалу!", "Фургала не вбивця!". Після цього учасники мітингу пройшли традиційною ходою по місту.

Напередодні ввечері на площі ще раз зібралися активісти та провели флешмоб, виклавши світлодіодною стрічкою цифру 100. Поліція не втручалася у вуличні акції. За попередньою інформацією, протести минули без затримань.



Протести у Хабаровську тривають вже понад 100 днів / Фото "Сибирь Реалии"

Протести минули без затримань / Фото "Сибирь Реалии"

Що відомо про початок протестів у Хабаровську