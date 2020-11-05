Від 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. За цей період проросійські окупанти здійснили 224 обстріли, що у 5,5 разів менше, аніж в аналогічний період у 2019 році.

До оголошення тиші на Донбасі у 2020 році щотижня гинуло в середньому 2 – 3 військовослужбовці Збройних сил України, а ще 6 – 8 отримували поранення. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Середня кількість обстрілів позицій ЗС України за 100 днів дії режиму припинення вогню у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась у 5,5 раза. З 27 липня до 3 листопада 2020 року українські позиції обстрілювали 224 рази, а за аналогічний період минулого року – 1241 раз,

– мовиться у повідомленні.

Якими є втрати у період тиші на Донбасі

Попри зменшення кількості обстрілів і переважно їх неприцільний характер, на Донбасі з 27 липня по 3 листопада загинули 3 українських воїнів, ще 11 отримали поранення.

В аналогічний період 2019 року загиблих було 29, а поранених – 98.

Йдеться про зменшення бойових втрат у 9 разів, кажуть в Офісі Президента.

"Домовленості про припинення вогню дали змогу кардинально зменшити кількість обстрілів з важкого озброєння. Адже з початку 2020 року кількість обстрілів позицій ЗС України з боку проросійських бойовиків досягала 16 – 18 на добу, і здебільшого тоді вони стріляли з важкого озброєння", – підсумували в ОП.

Зауважимо, 4 листопада український військовий отримав осколкове поранення внаслідок чергового обстрілу проросійських бойовиків.

До цього, 30 жовтня, на Донбасі загинули 2 українських бійців. Це трапилось біля Водяного, обстріл окупантів був прицільним.