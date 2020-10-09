100 мільйонів зламаних акаунтів: кіберполіція викрила хакерів з Харківщини – фото
Хакери поширювали вірус та отримували логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу. Також зловмисники не гребували зламом електронних скриньок та акаунтів у соцмережах.
Гроші виводили з електронних гаманців та ігрових акаунтів
На слід зловмисників натрапили у Харківській області. Групу хакерів викрили працівники кіберполіції разом зі слідчими. Про це інформують на офіційному сайті Кіберполіції України.
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Серед злочинців були жителі Києва та Харкова, а також їхні "колеги" з США, Німеччини, Китаю, Росії та В'єтнаму.
Зловмисники отримували логіни та паролі від веб-сервісів, які збережені у налаштуваннях браузера. Після чого, використовуючи логін та пароль жертви, хакери виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом,
– розповіли у кіберполіції.
Поліцейські провели обшуки у фігурантів справи. Правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні телефони, готівку та банківські картки. Усі докази направили на експертизу.
Хакерам загрожує до 6 років позбавлення волі
Фігурантам оголошено про підозру за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж. Якщо провину затриманих доведуть, то їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Під час обшуків вилучили техніку, готівку та банківські картки / Фото Кіберполіції України