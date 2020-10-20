100 найвпливовіших жінок України: хто очолив рейтинг журналу "Фокус"
Видання "Фокус" склало рейтинг жінок України, які найбільше впливають на політичні, суспільні, культурні та економічні процеси в країні. Перше місце отримала перша в історії України генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Крім редакційного рейтингу, було проведено також онлайн-опитування на сайті "Фокус". Користувачі могли підтримати тих учасниць, які обрали в журналі, або запропонувати своїх кандидаток.
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Редакція оцінювала вплив українок за 5 критеріями:
- здатність самостійно ухвалювати ключові рішення для країни та певної галузі;
- вплив на суспільну думку;
- бізнес-вплив;
- рідні зв'язки;
- особиста популярність.
У 2020 році рейтинг очолила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вперше до списку, крім політиків та службовців, потрапила лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко. За версією видання, вона стала "втіленням поваги до всіх медиків".
Перша 20 рейтингу найвпливовіших українок:
- Ірина Венедіктова – генеральна прокурорка;
- Олена Зеленська – перша леді;
- Юлія Тимошенко – лідерка партії "Батьківщина";
- Юлія Ковалів – заступниця керівника Офісу Президента;
- Юлія Мендель – прессекретарка президента;
- Галина Герега – співвласниця компанії "Епіцентр К"
- Катерина Рожкова – перша заступниця глави НБУ;
- Марина Порошенко – кандидатка в депутати Київради від "Європейської солідарності";
- Олена Танасевич – очільниця Вищого антикорупційного суду;
- Ольга Кобевко – лікарка-інфекціоністка;
- Ірина Геращенко – народна депутатка від "Європейської солідарності";
- Людмила Денісова – уповноважена ВР з прав людини;
- Євгенія Кравчук – народна депутатка від "Слуги народу";
- Ольга Буславець – виконувачка обов'язків міністра енергетики;
- Марина Лазебна – міністр соціальної політики;
- Ірина Верещук – народна депутатка, кандидатка в мери Києва від "Слуги народу";
- Валентина Данішевська – голова Верховного Суду;
- Ніна Южаніна – народна депутатка від "Європейської солідарності";
- Галина Третьякова – народна депутатка від "Слуги народу";
- Олена Гатаулліна – секретарка Центральної виборчої комісії.