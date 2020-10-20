Видання "Фокус" склало рейтинг жінок України, які найбільше впливають на політичні, суспільні, культурні та економічні процеси в країні. Перше місце отримала перша в історії України генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Крім редакційного рейтингу, було проведено також онлайн-опитування на сайті "Фокус". Користувачі могли підтримати тих учасниць, які обрали в журналі, або запропонувати своїх кандидаток.

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Редакція оцінювала вплив українок за 5 критеріями:

здатність самостійно ухвалювати ключові рішення для країни та певної галузі;

вплив на суспільну думку;

бізнес-вплив;

рідні зв'язки;

особиста популярність.

У 2020 році рейтинг очолила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вперше до списку, крім політиків та службовців, потрапила лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко. За версією видання, вона стала "втіленням поваги до всіх медиків".

Перша 20 рейтингу найвпливовіших українок:

Ірина Венедіктова – генеральна прокурорка; Олена Зеленська – перша леді; Юлія Тимошенко – лідерка партії "Батьківщина"; Юлія Ковалів – заступниця керівника Офісу Президента; Юлія Мендель – прессекретарка президента; Галина Герега – співвласниця компанії "Епіцентр К" Катерина Рожкова – перша заступниця глави НБУ; Марина Порошенко – кандидатка в депутати Київради від "Європейської солідарності"; Олена Танасевич – очільниця Вищого антикорупційного суду; Ольга Кобевко – лікарка-інфекціоністка; Ірина Геращенко – народна депутатка від "Європейської солідарності"; Людмила Денісова – уповноважена ВР з прав людини; Євгенія Кравчук – народна депутатка від "Слуги народу"; Ольга Буславець – виконувачка обов'язків міністра енергетики; Марина Лазебна – міністр соціальної політики; Ірина Верещук – народна депутатка, кандидатка в мери Києва від "Слуги народу"; Валентина Данішевська – голова Верховного Суду; Ніна Южаніна – народна депутатка від "Європейської солідарності"; Галина Третьякова – народна депутатка від "Слуги народу"; Олена Гатаулліна – секретарка Центральної виборчої комісії.