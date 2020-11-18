"Найбільша педофільська мережа на Землі": 100 тисяч ексбойскаутів заявили про домагання
Близько 100 тисяч ексбойскаутів подали позови проти працівників організації "Бойскаути Америки", звинувативши їх у педофілії. Юристи вже заявили, що це найбільший в історії США скандал, пов'язаний із сексуальними домаганнями.
До "Бойскаутів Америки" входять понад 2 мільйони дітей та підлітків віком від 5 до 21 року. Про це повідомляє BBC.
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Що відомо про педофілію в організації
- Вперше про факти сексуальних домагань до неповнолітніх стало відомо у 2012 році. Тоді видання Los Angeles Times опублікувало документи, у яких було розкрито деталі інцидентів.
- Коли кількість судових позовів проти "Бойскаутів Америки" почала суттєво зростати, організація подала позов про банкрутство. Це автоматично призупинило розгляд усіх справ проти неї.
- Представники "Бойскаутів Америки" заявили, що зробили це з єдиною метою: аби виграти час, щоб зібрати гроші для компенсації усім постраждалим.
Що каже лідер "Бойскаутів Америки"
Керівник організації Роджер Мосбі наголосив: йому дуже шкода усіх постраждалих, однак хід трагічних подій, на жаль, вже не змінити.
Ми розуміємо, що неможливо змінити трагічні події, які вже сталися, і страждання жертв – але процес банкрутства зі створенням спеціального трасту дозволить виплатити достойну компенсацію усім постраждалим,
– наголосив Мосбі.
Що кажуть юристи
- Адвокат постраждалих Том Коснофф заявив: "Бойскаути Америки" – це найбільша педофільська мережа на Землі".
- Юрист Пол Мозес зауважив, що скаутинг "створював ідеальні умови для педофілів".
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