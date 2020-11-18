Близько 100 тисяч ексбойскаутів подали позови проти працівників організації "Бойскаути Америки", звинувативши їх у педофілії. Юристи вже заявили, що це найбільший в історії США скандал, пов'язаний із сексуальними домаганнями.

До "Бойскаутів Америки" входять понад 2 мільйони дітей та підлітків віком від 5 до 21 року. Про це повідомляє BBC.

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Що відомо про педофілію в організації

Вперше про факти сексуальних домагань до неповнолітніх стало відомо у 2012 році. Тоді видання Los Angeles Times опублікувало документи, у яких було розкрито деталі інцидентів.

Коли кількість судових позовів проти "Бойскаутів Америки" почала суттєво зростати, організація подала позов про банкрутство. Це автоматично призупинило розгляд усіх справ проти неї.

Представники "Бойскаутів Америки" заявили, що зробили це з єдиною метою: аби виграти час, щоб зібрати гроші для компенсації усім постраждалим.

Що каже лідер "Бойскаутів Америки"

Керівник організації Роджер Мосбі наголосив: йому дуже шкода усіх постраждалих, однак хід трагічних подій, на жаль, вже не змінити.

Ми розуміємо, що неможливо змінити трагічні події, які вже сталися, і страждання жертв – але процес банкрутства зі створенням спеціального трасту дозволить виплатити достойну компенсацію усім постраждалим,

– наголосив Мосбі.

Що кажуть юристи