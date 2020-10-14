100 тисяч тон азотних добрив на вулиці: у Черкасах прорвало резервуар
У Черкасах, на вулиці Героїв Холодного Яру, витік резервуар із азотними добривами. Суміш забруднила територію в радіусі 1 кілометра.
За отриманими даними, загалом з резервуара витекло приблизно 100 тисяч тонн азотних добрив. Про це повідомили на сайті Національної поліції.
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Підприємство, якому належав резервуар, відвантажило за допомогою ваговозів решту добрив. А утворену пляму загорнуло землею.
На місці події працювали черкаські рятувальники ДСНС та поліція.
Витікання рідких азотних добрив ліквідували о 19:20. Вже опівночі роботи щодо ліквідації наслідків аварії завершилися,
– йшлось у повідомленні Нацполіції.
Слідчі Черкас відкрили кримінальне провадження за фактом забруднення земель.
На Черкащині витекло 100 тисяч тонн азотних добрив: дивіться відео