Детективи Державного бюро розслідувань 7 грудня передали до суду 11 обвинувальних актів стосовно 11 працівників Балаклійського лісного господарства. За даними слідчих, вони нічого не робили, доки зловмисники незаконно вирубали ліс.

Збитки держави від вирубок склали майже 5,6 мільйона гривень, повідомили у пресслужбі ДБР. У справі фігурують керівник лісгоспу та 10 його підлеглих.

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Детективи встановили, що вони не вжили заходів зі зберігання майна, яке належало державному підприємству.

У чому звинувачують працівників лісгоспу

Слідчі з'ясували, що 3 лісничих, 2 старших майстри лісу та ще 5 майстрів лісу нібито неналежно виконували свої обов'язки. Вони не реагували на масштабні незаконні вирубки, які проводили протягом 2019 року на території лісництва.

Через великі збитки, які зловмисники нанесли вирубкою, чиновникам інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків.

Якщо в суді їх визнають винними, 11 держслужбовцям загрожує від 2 до 5 років ув'язнення із забороною обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.

Також винних можуть оштрафувати на суму від 4250 до 12750 гривень.