120 кілограмів кокаїну: в Одесі затримали контрабандистів з Ізраїлю – фото і відео
Працівники Держприкордонслужби спільно з СБУ затримали 4 громадяни Ізраїлю в Одесі. У них знайшли понад 120 кілограмів кокаїну.
Наркотики доставляли з Перу в Україну. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
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Правоохоронці встановили, що 4 іноземці, яких затримали, причетні до контрабанди наркотиків.
Затримали 4 громадяни Ізраїля / Фото ДПСУ
Південноамериканський кокаїн експортували в контейнері через Одеський морський торговельний порт. Понад 120 кілограмів забороненої речовини знайшли в одному зі складських приміщень Одеси.
Кокаїн експортували з Південної Америки / Фото ДПСУ
"Щоб вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну, правоохоронці здійснили завчасний комплекс необхідних дій", – йдеться у повідомленні.
Зараз тривають слідчі дії.
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