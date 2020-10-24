Працівники Держприкордонслужби спільно з СБУ затримали 4 громадяни Ізраїлю в Одесі. У них знайшли понад 120 кілограмів кокаїну.

Наркотики доставляли з Перу в Україну. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Правоохоронці встановили, що 4 іноземці, яких затримали, причетні до контрабанди наркотиків.



Затримали 4 громадяни Ізраїля / Фото ДПСУ

Південноамериканський кокаїн експортували в контейнері через Одеський морський торговельний порт. Понад 120 кілограмів забороненої речовини знайшли в одному зі складських приміщень Одеси.



Кокаїн експортували з Південної Америки / Фото ДПСУ

"Щоб вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну, правоохоронці здійснили завчасний комплекс необхідних дій", – йдеться у повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії.

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