Понад 127 тисяч британських фунтів стерлінгів намагався таємно провезти в Україну 36-річний мешканець Чернівців. Оглядаючи мікроавтобус, прикордонники в пункті пропуску "Шегині" виявили коробки з банкнотами.

Коли правоохоронці вилучили валюту, водій пояснив, що не знав про вміст коробок, адже мав просто доставити передачу в Україну. Чим завершилася підпільна оборудка – читайте новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Хто перетинав кордон у пункті пропуску "Шегині", добре знає: потік подорожніх тут завжди дуже жвавий. Автівками та пішки курсує люд між Україною й Польщею – навіть курява не встигає осісти. Тих, хто їде порожняком, одиниці. А відтак у багажниках – тисячі тонн усякої всячини. Хіба кожен перевіриш?



Коробки із грошима / Скриншот з відео

На це й покладався житель Чернівців, який повертався на батьківщину напханим бусом. Там були меблі, різноманітний одяг, побутові прилади. Та увагу прикордонників привернули не вони, а сам водій. Він надто хвилювався під час процедури контролю.

Причина тривоги – загорнуті у фольгу пакунки. В них готівкою – понад 127 тисяч фунтів стерлінгів. Правоохоронці кажуть: це рекордна сума незадекларованих грошей, які намагалися так ввезти в Україну.

Чи траплялось таке раніше?

Рекордна, однак – не перша. Ще у 2017 році у "Шегинях" на контрабанді банкнот з портретами британських та польських монархів спіймали двох мешканців Івано-Франківська. Ті заховали в коробках з цукерками 100 тисяч фунтів стерлінгів та майже 400 тисяч злотих. Утім, гіркий досвід попередників – нашого героя нічому не навчив. Тепер вилучена валюта піде в дохід держави.

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