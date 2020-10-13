У білоруської влади залишається 13 днів, аби виконати основні вимоги протестувальників і опозиції. Якщо ж цього не станеться до 25 жовтня, тоді вся Білорусь мирно вийде на вулиці вже з Народним ультиматумом.

Ультиматум режиму Лукашенка: причини та передумови

Про це Тихановська написала у своєму телеграмі. Свій крок вона пояснює тим, що вже 2 місяці пройшло, як нація прокинулася та проголосувала за зміни.

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"Ми вийшли на вулиці, щоб повернути свої голоси, і отримали за це кулі, кийки, тюремні камери та цинічну брехню режиму. Не намагайтеся видавати це за діалог. Це державний терор, – зазначила політикиня.

Також вона закликала тих, хто все ще підтримує, більше не підтримувати цей режим. Адже кожен, хто ще не вирішив перейти на бік народу, – співучасник терору

"Якщо ви не зробите цього – отже, це вашими руками зараз б'ють наших бабусь і дідусів. Це через вас їм погрожували зброєю – можливо, вперше з їхнього страшного військового дитинства", – зауважила Тихановська.

За її словами, упродовж цих двох місяців тривали криза, насилля та беззаконня.

І з нас досить. 25 жовтня ми оголошуємо Народний Ультиматум. У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги,

– наголосила екскандидатка в президенти.

Які три основні вимоги має виконати влада Білорусі

Лукашенко повинен оголосити про відхід.

Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

Всіх політв'язнів слід звільнити.

Що буде після 25 жовтня

Якщо до 25 жовтня влада Білорусі не виконає вищезазначені вимоги, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом. І 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажу в державних магазинах.

"У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест. Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь – сильніша, ніж режим. Оскільки ви чекали на наказ – то ось він. І термін його виконання – до 25 жовтня", – заявила Тихановська.

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