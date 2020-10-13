13 днів: Тихановська оголосила ультиматум Лукашенку та його режиму
У білоруської влади залишається 13 днів, аби виконати основні вимоги протестувальників і опозиції. Якщо ж цього не станеться до 25 жовтня, тоді вся Білорусь мирно вийде на вулиці вже з Народним ультиматумом.
Ультиматум режиму Лукашенка: причини та передумови
Про це Тихановська написала у своєму телеграмі. Свій крок вона пояснює тим, що вже 2 місяці пройшло, як нація прокинулася та проголосувала за зміни.
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"Ми вийшли на вулиці, щоб повернути свої голоси, і отримали за це кулі, кийки, тюремні камери та цинічну брехню режиму. Не намагайтеся видавати це за діалог. Це державний терор, – зазначила політикиня.
Також вона закликала тих, хто все ще підтримує, більше не підтримувати цей режим. Адже кожен, хто ще не вирішив перейти на бік народу, – співучасник терору
"Якщо ви не зробите цього – отже, це вашими руками зараз б'ють наших бабусь і дідусів. Це через вас їм погрожували зброєю – можливо, вперше з їхнього страшного військового дитинства", – зауважила Тихановська.
За її словами, упродовж цих двох місяців тривали криза, насилля та беззаконня.
І з нас досить. 25 жовтня ми оголошуємо Народний Ультиматум. У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги,
– наголосила екскандидатка в президенти.
Які три основні вимоги має виконати влада Білорусі
- Лукашенко повинен оголосити про відхід.
- Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
- Всіх політв'язнів слід звільнити.
Що буде після 25 жовтня
Якщо до 25 жовтня влада Білорусі не виконає вищезазначені вимоги, вся країна мирно вийде на вулиці з Народним ультиматумом. І 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажу в державних магазинах.
"У вас є 13 днів, щоб виконати три умови. У нас є 13 днів, щоб підготуватися, і весь цей час білоруси будуть продовжувати свій мирний і наполегливий протест. Ви намагаєтеся паралізувати життя нашої країни, не розуміючи, що Білорусь – сильніша, ніж режим. Оскільки ви чекали на наказ – то ось він. І термін його виконання – до 25 жовтня", – заявила Тихановська.
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