В ООН стурбовані несприятливим прогнозом щодо ситуації з їжею у світі на 2021 рік. На це вказав генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш.

"Голод – це неподобство у світі достатку", – емоційно зауважив Антоніу Гутерреш. Повідомлення із таким змістом з'явилося 17 листопада у твіттері генсека ООН, пише 24 канал.

Зверніть увагу У НАН України та МОЗ кардинально відрізняються прогнози щодо COVID-19 в країні: подробиці

130 мільйонів людей у світі ризикують опинитися на межі голоду до кінця 2020 року,

– наголосив Гутерреш.

Саме тому дуже важливо продовжувати Всесвітню продовольчу програму (ВПП) ООН, яка не тільки постачає продовольство туди, де є нужденні, а й постачає надію.

Hunger is an outrage in a world of plenty.



As 130 million more people risk being pushed to the brink of starvation by the end of 2020, @WFP will continue playing a vital role, as a provider of food, nutrition and hope. https://t.co/SNgSAlfcTQpic.twitter.com/4s9MgDobMS — António Guterres (@antonioguterres) November 16, 2020

Керівник ВПП Девід Бізлі в інтерв'ю Associated Press (опубліковагн 14 листопада) говорив в унісон із генсеком ООН: "Голод досягне біблійних масштабів у 2021 році". Уникнути цього можна, але потрібно дуже багато грошей.

Нам вдавалося розв'язувати проблему у 2020, бо світові лідери зібрали гроші, комплексно стимулювали економіки, надавали відстрочки по боргових зобов'язаннях,

– сказав Бізлі.

Однак зараз, на межі 2020 та 2021 років, ситуація напруженіша:

Знову підіймається хвиля коронавірусу.

Погіршується стан економіки у багатьох країнах світу.

Багато де вводять суворі карантинні обмеження

У підсумку це може призвести до того, що ВПП не матиме у 2021 році таких грошей, які мала у 2020. А це буде трагедією для мільйонів людей.

До слова, 11 листопада в ООН згадували й Україну: через пандемію COVID-19 наша країна може відчути найгіршу рецесію за десятиріччя, внаслідок якої понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності.