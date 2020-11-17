130 мільйонів людей на межі голоду: в ООН озвучили моторошні прогнози на 2021 рік
В ООН стурбовані несприятливим прогнозом щодо ситуації з їжею у світі на 2021 рік. На це вказав генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш.
"Голод – це неподобство у світі достатку", – емоційно зауважив Антоніу Гутерреш. Повідомлення із таким змістом з'явилося 17 листопада у твіттері генсека ООН, пише 24 канал.
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130 мільйонів людей у світі ризикують опинитися на межі голоду до кінця 2020 року,
– наголосив Гутерреш.
Саме тому дуже важливо продовжувати Всесвітню продовольчу програму (ВПП) ООН, яка не тільки постачає продовольство туди, де є нужденні, а й постачає надію.
Керівник ВПП Девід Бізлі в інтерв'ю Associated Press (опубліковагн 14 листопада) говорив в унісон із генсеком ООН: "Голод досягне біблійних масштабів у 2021 році". Уникнути цього можна, але потрібно дуже багато грошей.
Нам вдавалося розв'язувати проблему у 2020, бо світові лідери зібрали гроші, комплексно стимулювали економіки, надавали відстрочки по боргових зобов'язаннях,
– сказав Бізлі.
Однак зараз, на межі 2020 та 2021 років, ситуація напруженіша:
- Знову підіймається хвиля коронавірусу.
- Погіршується стан економіки у багатьох країнах світу.
- Багато де вводять суворі карантинні обмеження
У підсумку це може призвести до того, що ВПП не матиме у 2021 році таких грошей, які мала у 2020. А це буде трагедією для мільйонів людей.
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