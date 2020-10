Котлеба – лідер націоналістичної партії Словаччини L’SNS. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Що означає цифра "1488"?

14/88 − це кодове гасло неонацистів.

Число 14 означає чотирнадцять слів ідеолога неонацизму Девіда Лейна: "We must secure the existence of our people and a future for White children" ("Ми мусимо забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей").

Число 88 − закодоване нацистське вітання Heil Hitler. 88 означає дві літери H, оскільки ця літера стоїть восьмою у латинській абетці.