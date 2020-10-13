1488 євро: у Словаччині депутата посадили до в'язниці за пропаганду нацизму
У Словаччині вперше в історії засудили до реального терміну ув'язнення чинного депутата парламенту Маріана Котлебу. Він дарував чеки на 1488 євро.
Котлеба – лідер націоналістичної партії Словаччини L’SNS. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.
Також цікаво В Україні намагалися створити "філію" міжнародної терористичної організації
За що судили депутата
- У 2017 році Котлеба вручив трьом сім'ям чеки на суму у 1488 євро.
- В прокуратурі розцінили такі дії депутата як екстремізм.
Яким було рішення суду
- Депутата Котлебу визнали винним у пропаганді ідеології, яка спрямована на придушення демократії.
- Його засудили до 4 років і 4 місяців ув'язнення.
Що означає цифра "1488"?
14/88 − це кодове гасло неонацистів.
Число 14 означає чотирнадцять слів ідеолога неонацизму Девіда Лейна: "We must secure the existence of our people and a future for White children" ("Ми мусимо забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей").
Число 88 − закодоване нацистське вітання Heil Hitler. 88 означає дві літери H, оскільки ця літера стоїть восьмою у латинській абетці.