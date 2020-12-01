Школяр, який представився представником Національних дружин, причепився до чоловіка 13 жовтня. Судячи з усього, перехожий перебував у стані наркотичного сп'яніння, через що юнак й дорікав йому.

Після нетривалої бесіди підліток кілька разів вдарив чоловіка, від чого той втратив свідомість. Через якийсь час постраждалий помер. Хлопця підозрюють у скоєнні вбивства за необережністю, повідомляє поліція Полтави.

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Його можуть засудити до ув'язнення від 3 до 5 років. Втім, покарання можуть пом'якшити через те, що зловмиснику нема 18.

Що відомо про вбивство чоловіка в Полтаві

За даними слідства, 16-річний хлопець завдав тілесних ушкоджень 46-річному мешканцю обласного центру. Травми чоловіка виявилися не сумісними з життям, тож, він помер у лікарні.

Підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом.

Все знімав на відео

Запис із телефону хлопця, на якому він представляється чоловікові членом "Національних дружин", розміщений в ютубі. На ньому видно, як ймовірний наркоман сидів на землі, коли до нього підійшов юнак.

На вимогу школяра чоловік встав та намагався щось пояснити. Попри прохання "тримати дистанцію" в якийсь момент чоловік підійшов до хлопця достатньо близько, після чого на відео було чутно кілька ударів.

Як стверджують свідки події, постраждалий вдарився головою об асфальт.

Привести побитого до тями не вдалося.

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