Незабаром одразу 17 підприємств Укроборонпрому перейдуть до Фонду державного майна. Планується, що гроші, які за них виручить Фонд держмайна, підуть на розвиток тих 65 підприємств, які залишаються в концерні.

Відповідне рішення підтримав Кабінет Міністрів під час засідання 9 грудня. Про це повідомляє 24 канал.

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Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Фонд держмайна на прикладі об'єктів Укрспирту уже продемонстрував, що успішна, прозора та справедлива приватизація можлива.

Для нашого оборонного відомства – це можливість зосередитися на розвитку профільних підприємств, які дійсно мають для української армії та економіки важливе значення і працюють для держави,

– наголосив Шмигаль.

Раніше в Укроборонпромі заявляли, що в результаті трансформації концерну, в його складі мають залишитися 65 підприємств. За рішенням наглядової ради, 17 підприємств, які фактично не ведуть економічної діяльності та давно втратили свій оборонний потенціал, будуть передані до Фонду державного майна України.

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Друга хвиля передачі оборонних підприємств на приватизацію відбудеться після ухвалення відповідного рішення наглядової ради Укроборонпрому.

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