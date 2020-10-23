У червоній зоні одразу 10 обласних центрів: які там обмеження
Кабінет Міністрів України 23 жовтня оновив кольорові карантинні зони, які почнуть діяти з 26 жовтня. До червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Миколаїв, Харків і ще ціла низка регіонів. Загалом це міста й райони з 19 областей, серед яких 10 обласних центрів.
Про те, якими там будуть нові карантинні обмеження, розповідає 24 канал. Нові карантинні зони назвав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.
Зверніть увагу В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список
Які регіони потрапили в червону карантинну зону:
- міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;
- Перечинський район Закарпатської області;
- місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків й Обухів, Бориспільський й Обухівський райони Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне й Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський і Троїцький райони Луганської області;
- Сокальський район Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- міста Суми й Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- міста Харків і Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці й Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області.
Які обмеження в червоній зоні:
- робота громадського транспорту,
- відвідування закладів освіти,
- відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів,
- діяльність ТРЦ, кафе й ресторанів,
- обмеження зеленої, жовтої і поморанчевої зон зберігаються,
- відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення.
Щоправда, це не означає, що в кожному регіоні червоної зони діятимуть саме ці обмеження. Перед тим, як набуде чинності нове зонування, ще має відбутися засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.
Під час цього засідання розглядатимуть питання посилення карантину в кожному з регіонів червоної зони. Комісія може виключити будь-яке з вказаних вище обмежень для якогось з регіонів.
Які обмеження діють в різних кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу