Кабінет Міністрів України 23 жовтня оновив кольорові карантинні зони, які почнуть діяти з 26 жовтня. До червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Миколаїв, Харків і ще ціла низка регіонів. Загалом це міста й райони з 19 областей, серед яких 10 обласних центрів.

Про те, якими там будуть нові карантинні обмеження, розповідає 24 канал. Нові карантинні зони назвав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Зверніть увагу В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список

Які регіони потрапили в червону карантинну зону:

міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області ;

; Слов'янський район Донецької області ;

; міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області ;

; Перечинський район Закарпатської області ;

; місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

і Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Бориспіль, Васильків й Обухів, Бориспільський й Обухівський райони Київської області ;

; міста Лисичанськ, Рубіжне й Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський і Троїцький райони Луганської області ;

; Сокальський район Львівської області ;

; місто Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; міста Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області ;

; місто Полтава Полтавської області;

Полтавської області; міста Рівне , Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області; міста Суми й Лебедин, Сумський район Сумської області;

й Лебедин, Сумський район Сумської області; міста Тернопіль , Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області; міста Харків і Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

і Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області; міста Хмельницький , Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області ;

; міста Чернівці й Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

й Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області.

Які обмеження в червоній зоні:

робота громадського транспорту,

відвідування закладів освіти,

відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів,

діяльність ТРЦ, кафе й ресторанів,

обмеження зеленої, жовтої і поморанчевої зон зберігаються,

відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення.

Щоправда, це не означає, що в кожному регіоні червоної зони діятимуть саме ці обмеження. Перед тим, як набуде чинності нове зонування, ще має відбутися засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

Під час цього засідання розглядатимуть питання посилення карантину в кожному з регіонів червоної зони. Комісія може виключити будь-яке з вказаних вище обмежень для якогось з регіонів.



Які обмеження діють в різних кольорових карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу