Двоє громадян намагались потрапити на територію окупованої Луганщини через КПВВ "Золоте" 24 листопада. Проте їм це зробити не вдалось, назад їх розвернули бойовики.

Окупанти розвернули людей назад

Спроби здійснили, як пішохід, так і водій автомобіля. Про це інформує пресслужба ООС у фейсбуці.

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Через деякий час вони повернулися та повідомили про те, що окупанти не здійснюють пропуск зі свого боку, мотивуючи це відсутністю відповідної вказівки від російсько-окупаційної влади,

– мовиться у повідомленні штабу.

Українська сторона зазначає, що "Золоте" відкрите з 10 листопада 2020 року і пропуск через пункт в'їзду – виїзду здійснюють з 8:00 до 16:00.

Щодо окупантів, то вони, наголосили в штабі ООС, роботу КПВВ блокують ще з 2016 року.

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Зазначимо, що тему заблокованих пунктів пропуcку на Донбасі піднімали і на засіданні Тристоронньої контактної групи, проте позиція російської сторони щодо поновлення роботи "Золотого" та "Щастя" виявилась малозрозумілою.

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