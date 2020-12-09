Суд у Мінську засудив 26-річного Максима Павлющика 2 роки колонії посиленого режиму. Все через напис "Не забудемо" на тротуарі. Його намалювали недалеко від місця загибелі учасника акції протесту в білоруській столиці.

Павлющика визнали винним за статтею про хуліганство. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

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Вирок також винесли й Марії Бобович – за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Спершу їй загрожувало до 18 місяців обмеження волі без направлення до виправної установи, але прокурорка відмовилась від звинувачень та її звільнили.

Що відомо про напис

9 вересня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську нанесли напис "Не забудемо" на тротуарі. Він розташований саме поблизу народного меморіалу пам'яті вбитого протестувальника Олександра Тарайковського.



Напис "Не забудемо" / Фото "Радіо Свободи"

Приблизно о 4 ранку міліція затримала Марію Бобович і Максима Павлющика на місці події. Втім під варту їх взяли пізніше – 22 жовтня.

На суді Бобович і Павлющик визнали вину тільки в тому, що вони нанесли сам напис.

До слова, це вже другий суд за напис "Не забудемо". У цьому ж суді паралельно відбувається розгляд кримінальної справи проти політв'язнів Дениса Греханова, Ігоря Самусенко та Владислава Гуліса за спробу відновлення напису.

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