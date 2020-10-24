Десятки людей з підробленими ПЛР-тестами намагалися потрапити з Румунії до України
Кордон з Україною намагалися перетнути 20 людей з підробленими результатами ПЛР-тестів. Усі вони намагалися потрапити в Україну з території Румунії упродовж 22 – 24 жовтня.
Усіх порушників виявили у пункті пропуску "Порубне". Про це мовиться у повідомленні Державної прикордонної служби України.
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Під час перетину кордону люди подали свої паспорти, а також довідки з результатами ПЛР-тестів, які, втім, виявилися фальшивими. Усіх порушників затримали, а згодом передали Нацполіції.
Власникам липових довідок інкримінують підроблення документів. Їм загрожує штраф або арешт до шести місяців, чи обмеження волі до двох років.
Що відомо про коронавірус у Румунії
- Від початку пандемії Covid-19 у Румунії зафіксовано понад 200 тисяч заражених коронавірусом;
- Одужали 140 тисяч людей, померли – 6 245 людей.
- З 20 жовтня через стрімке зростання кількості заражених Румунія посилила карантин. У Бухаресті закрили усі розважальні заклади. Усіх школярів перевели на дистанційне навчання.
- Найсильніший спалах – у Бухаресті.