Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до нації через масштабні протести у країні. Він наголосив, що відмова підписати заяву щодо Нагірного Карабаху могла б призвести до того, що 20-тисячна вірменська армія опинилася б в оточенні.

Пашинян зазначив, що підписуючи заяву, розумів, що ставить своє життя під загрозу, однак заради бійців пішов на такий крок. Про це прем'єр Вірменії заявив у своєму зверненні.

Раніше Стався б колапс, ми були змушені підписати угоду, – Пашинян

"Коли військовий більше не може впливати на ситуацію, він не повинен гинути в ім'я батьківщини, а вона повинна йти на жертви в ім'я солдата. З цим розумінням я підписав цей сумнозвісний документ", – зазначив прем’єр Вірменії.

Генштаб доповідав йому про необхідність щонайшвидшого припинення бойових дій, а в Нагірному Карабасі – про загрозу втрати Степанакерта.

У разі втрати Степанкерта впали б Аскеран і Мартакерт. Тоді в оточенні опинилися б 7 оборонних районів, в блокаді – понад 20 тисяч солдатів і офіцерів, яким загрожували б смерть або полон,

– заявив прем'єр.

Що ще казав Пашинян у зверненні

міжнародне визнання Нагірного Карабаху і визначення його статусу є пріоритетом для Вірменії;

російські миротворці в регіоні забезпечують безпечну і безперешкодний зв'язок з Нагірним Карабахом через Лачинський коридор.

Ще одне пояснення Ми повинні зупинитись, – Пашинян пояснив, чому підписав угоду щодо Нагірного Карабаху

Що відомо про угоду щодо Нагірного Карабаху