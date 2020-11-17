Концерн Сіменс АГ підбив результати фінансового року.

Оборот 57,1 мільярда євро на рівні попереднього року;

Обсяг замовлень трохи знизився – до 60,0 мільярдів євро;

Скоригований показник EBITA в розмірі 7,6 мільярда євро для виробничих підрозділів лише трохи нижче рівня попереднього року; рентабельність 14,3% за скоригованим показником EBITA (2019 ф.р.: 14,4%) стабільно на високому рівні;

Чистий прибуток 4,2 мільярда євро (2019 ф.р.: 5,6 мільярда євро);

Вільний грошовий потік істотно виріс – до 6,4 мільярда євро (2019 ф.р .: 5,8 мільярда євро), це найвищий рівень за останні десять років;

Реалізація стратегії "Бачення 2020+" йде успішно;

Загальна сума дивідендів на одну акцію – 3,50 євро (2019 ф.р.: 3,90 євро);

Прогноз: "Сіменс" очікує помірного збільшення чистого прибутку в 2021 ф.р, незважаючи на значні непрямі витрати через наслідки зміни валютних курсів.

У вкрай важкий для економіки час концерн "Сіменс АГ" досягнув високих фінансових показників в 2020 фінансовому році, що закінчився 30 вересня, при цьому успішно реалізуючи історичне перетворення групи компаній. Незважаючи на серйозні проблеми в усьому світі, викликані пандемією COVID-19, "Сіменс" успішно завершив фінансовий рік з високими показниками в четвертому кварталі. На знак вдячності за видатні успіхи в роботі під час кризи компанія виплачує близько 200 мільйонів євро премій своїм співробітникам по всьому світу.

Акціонери відчують переваги від успіхів в бізнесі і фінансової стійкості компанії. Тому Правління та Наглядова рада запропонують на щорічних зборах акціонерів встановити дивіденд 3,00 євро плюс додатково 0,50 євро – в сумі 3,50 євро на акцію. Ця сума, скоригована на десять відсотків з урахуванням ринкової вартості компанії "Сіменс Енергетика", що нещодавно відділилася, та відповідає рівню дивіденду за попередній рік, який склав 3,90 євро. на акцію.

Крім успіхів, досягнутих в своїй операційній діяльності, "Сіменс" в 2020 фінансовому році досяг значного прогресу при реалізації довгострокової стратегії "Бачення 2020+". Завдання полягало в тому, щоб надати окремим підрозділам компанії більше підприємницької свободи під загальним спільним брендом "Сіменс". На цьому тлі в кінці вересня концерн виділив в окрему компанію і включив до реєстру фондової біржі свій енергетичний підрозділ під назвою "Сіменс Енергетика".

"Команда "Сіменс" продемонструвала стабільні результати роботи, не зважаючи на цей, багато в чому складний рік. При формуванні нової структури компанії наші виробничі показники і прибуток в четвертому кварталі підвищилися у порівнянні з попереднім роком, – заявив Джо Кезер, Президент і Голова Правління "Сіменс АГ". – Після виділення "Сіменс Енергетика" і продажу компанії Flender "Сіменс" займає дуже вигідні позиції, щоб продовжити виробничу трансформацію".

"Для "Сіменс" 1 жовтня – це не тільки початок нового фінансового року, але і початок нового розділу в 173-річній історії компанії, – сказав Роланд Буш, заступник Президента компанії і її майбутній керівник. – Шляхом реалізації стратегії "Бачення 2020+" ми перетворили конгломерат в технологічну компанію. Новий "Сіменс АГ" має дуже зрозумілий фокус: ми даємо можливість своїм замовникам в сфері промисловості, інфраструктури та транспорту успішно трансформувати свої галузі. Таким чином, ми відіграємо ключову роль в підтримці економіки і бази для сталого зростання".