Скільки грошей Україна витратила на безробітних у 2020 році
Загальний обсяг державних видатків на виплати безробітним від початку 2020 року становить 14,55 мільярда гривень. Більшість грошей були виділені з Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 10,3 мільярда гривень. Ще 4,25 мільярда гривень безробітним виплатили з Фонду протидії коронавірусу.
З травня 2020 року держава також виплачувала допомогу частково безробітним. Про це інформує "Економічна правда".
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Скільки грошей держава виплатила безробітним
- Виплати з часткового безробіття робилися виключно з Фонду протидії коронавірусу. Від травня загальний обсяг цих видатків склав 2,61 мільярда гривень.
- Найбільше грошей на безробітних держава витратила влітку. Зокрема, в червні ця сума склала 1,54 мільярда гривень, у липні – 1,79 мільярда гривень, а у серпні – 1,59 мільярда гривень.
- За підсумками листопада 2020 року на підтримку безробітних держава витратила майже 1,3 мільярда гривень. У листопаді 2019 року видатки на підтримку безробітних склали на 544 мільйони гривень менше.
Нагадаємо, ці виплати держава запровадила у квітні 2020 року після скорочення витрат державного бюджету у зв’язку з оголошенням жорсткого карантину. Тоді ж уряд вирішив збільшити фінансування Фонду соціального страхування з бюджету.
Держава виплачуватиме допомогу підприємцям
Через карантин також страждає малий та середній бізнес. Тому Верховна Рада 4 грудня прийняла закон, згідно з яким ФОПи зможуть отримати 8 тисяч одноразової виплати від держави. Що передбачає законопроєкт про допомогу підприємцям – читайте за посиланням.
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