За неповний 2020 рік Укравтодор встиг відремонтувати, реконструювати та побудувати близько 4 000 км доріг. При цьому кожен кілометр обходився державі дешевше, ніж попереднього року.

Про це на заході "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі" наголосив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

"Якщо рахувати у загальному, враховуючи факт виконання, то у 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2019 році – 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3 926 км доріг (не варто забувати, що ця сума включає оновлення 100 мостів, влаштування 25 майданчиків зважування-в-русі). Тобто середня вартість 1 км у 2020 році – 20,6 млн грн. Цього року 1 км дешевший на 4,5 млн грн", – повідомили в Укравтодорі.

Вартість проєктів зрізали ще до того, як вони закуповувалися через систему Prozorro. В такий спосіб вдалося економити на торгах до 7,8% (у попередні роки економія складала 6,2%).

Ще одне джерело економії – експертиза проєктів.

Якщо у 2018 і 2019 роках подібну оцінку проходили вибірково проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту і дуже рідко – поточного середнього ремонту, то у 2020 році ми зробили ці заходи обов’язковими для усіх проєктів,

– пояснюють в Укравтодорі.

Однією з особливостей ремонтів стало масове посилення дорожньої основи, що гарантує довговічність експлуатації дорожнього покриття. Дорожню основу посилювали у 90% проєктів цього року, тоді як в попередні роки такі роботи виконували лише для половини проєктів.

Крім того, у 2020 році Укравтодор приділяв увагу посиленню безпеки дорожнього руху. У порівнянні з попередніми роками було зроблено в кілька разів більше освітлення, бар’єрного огородження і тротуарів.

Цього року ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% від всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ – Харків, більше 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєвєродонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачево до Львова. Вже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст. Країна змінюється, і кожен українець може це побачити на власні очі,

– наголосив Олександр Кубраков.

Як повідомлялося раніше, за оцінкою радника Президента Україна Олега Устенка, інвестиції у "Велике будівництво" допомогли уповільнити економічні наслідки коронакризи і в перспективі декількох років стимулюватимуть зростання ВВП.