Сенат США днями підтримав законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році". У документі передбачена чимала сума на допомогу Україні.

МЗС України вже відреагувало на ухвалення оборонного бюджету США з допомогою Україні. Про це повідомляється у пресслужбі українського МЗС.

Важливо Україна та ЄС розширять співробітництво у сфері безпеки

У документі закладено допомога українській армії у розмірі 250 мільйонів доларів, тобто понад 7 мільярдів гривень.

Куди підуть гроші

Положення документа передбачають, що Україна отримає значний пакет безпекової допомоги, зокрема:

збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних сил України;

посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності Росії.

Своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах російської агресії,

– мовиться у заяві.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Сполучені Штати підтвердили підтримку України у межах оборонного пакета допомоги. При цьому вона зазначила, що Україні необхідно продовжувати реформи у сфері оборони.



Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу