У 2021 році людству загрожує найважча з часів закінчення Другої світової війни гуманітарна криза. З голоду може померти 270 мільйонів людей.

Через нинішню ситуацію наступний рік може стати катастрофічним. Про це заявив під час свого виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє UN Web TV.

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Найбільша гуманітарна криза за останні 75 років

За його словами, гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому. Тому він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.

Відсутність ресурсів через пандемію

В Організації Об'єднаних Націй наголосили, що не допустити кризу заважає відсутність ресурсів. Їх витратили на боротьбу з пандемією COVID-19.

Оскільки ми витратили 19 трильйонів доларів, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі,

– зазначив Бізлі.

Зверніть увагу! У листопаді генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що до кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 мільйонів людей через несприятливу ситуацію з продовольством. Погіршила ситуацію пандемія коронавірусу.

Є шанси запобігти кризі

Він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, є шанси запобігти кризі. "Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції", – зазначив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН.