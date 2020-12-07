У листопаді сайт 24tv.ua за результатами 2 різних рейтингів став лідером серед українських ЗМІ. Такі дані опублікували компанії Gemius Україна та Kantar CMeter.

24 канал очолив рейтинг найпопулярніших новинних сайтів в Україні

Дослідження провели упродовж листопада 2020 року. Його результати свідчать, що новини на сайті 24tv.ua читали понад 8 мільйонів 900 тисяч унікальних відвідувачів. Про це повідомляє 24 канал.

Зауважте 24 канал – найпопулярніший новинний сайт України: рейтинг

Трійка лідерів серед новинних сайтів від Gemius Україна

24tv.ua – понад 8 мільйонів 900 тисяч унікальних відвідувачів (36,12%);

tsn.ua – понад 7 мільйонів 400 тисяч унікальних відвідувачів (30,14%);

RBC-Ukraine – понад 6 мільйонів 990 тисяч унікальних відвідувачів (28,33%).

Окрім того, ми посіли 7 сходинку у рейтингу усіх сайтів в Україні.



Найпопулярніші інформаційні сайти в Україні у листопаді 2020 року / Інфографіка 24 каналу



Найпопулярніші сайти в Україні у листопаді 2020 року / Інфографіка 24 каналу

Рейтинг Kantar CMeter

Компанія Kantar CMeter також оприлюднила список найпопулярніших українських новинних сайтів у листопаді 2020 року. Цей рейтинг ще раз підтверджує лідерство 24tv.ua.

Окрім того, за даними Kantar CMeter, 24tv.ua посідає 11 місце серед усіх сайтів в Україні.



Найпопулярніші сайти в Україні у листопаді 2020 року / Інфографіка 24 каналу