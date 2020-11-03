Сайт 24tv.ua вкотре підтвердив прихильність і популярність серед читачів. Ми посіли першу сходинку серед найпопулярніших інформаційних сайтів України у жовтні. Свіжий рейтинг оприлюднила компанія Gemius Україна.

24 канал – на чолі рейтингу найпопулярніших новинних сайтів України

Дослідження провели упродовж жовтня 2020 року. Відповідно до його результатів, на сайт 24 каналу зайшли понад 19 мільйонів унікальних відвідувачів. Про це пише 24 канал.

До речі У вересні 24 канал потрапив до трійки найпопулярніших новинних сайтів України

Трійка лідерів

24tv.ua

tsn.ua

RBC-Ukraine

Цікаво, що 24tv.ua суттєво обігнав своїх найближчих переслідувачів – сайти ТСН і "РБК-Україна". Ті у жовтні відвідали понад 7 мільйонів юзерів.

Крім того, позаду сайту 24 каналу опинилися сайти УНІАН, "Українська правда" та "Новое время".