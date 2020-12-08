"Коли почнуть саджати?": 24 канал підготував спецвипуск до Дня боротьби з корупцією
На 24 каналі 9 грудня о 22:00 відбудеться спеціальний випуск до всесвітнього дня боротьби з корупцією. До програми долучаться керівники антикорупційних органів, які дадуть відповідь на важливі питання.
Ведучий Артем Овдієнко та голова організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу дізнаватимуться, що заважає успішно боротися з цією проблемою.
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До спеціального випуску долучаться:
- Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро;
- Олександр Новіков – голова Національного агентства з питань запобігання корупції;
- Максим Грищук – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Ведучі поставлять ключове питання очільникам антикорупційних органів – коли почнуть саджати?
Анонс спецвипуску до дня боротьби з корупцією на 24 каналі: відео
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