На 24 каналі 9 грудня о 22:00 відбудеться спеціальний випуск до всесвітнього дня боротьби з корупцією. До програми долучаться керівники антикорупційних органів, які дадуть відповідь на важливі питання.

Ведучий Артем Овдієнко та голова організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу дізнаватимуться, що заважає успішно боротися з цією проблемою. Зверніть увагу Новий закон щодо брехні у деклараціях: НАЗК попросило Зеленського про вето До спеціального випуску долучаться: Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро;

Олександр Новіков – голова Національного агентства з питань запобігання корупції;

Максим Грищук – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ведучі поставлять ключове питання очільникам антикорупційних органів – коли почнуть саджати? Анонс спецвипуску до дня боротьби з корупцією на 24 каналі: відео