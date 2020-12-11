Сенат Конгресу США 11 грудня проголосував за законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. Законопроєкт підтримала більшість сенаторів. Водночас у ньому є положення про надання фінансової підтримки для України.

Закон також підтримала Палата представників США, а після голосування Сенату він отримав схвалення всього Конгресу США. Про це повідомляє Bloomberg.

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Наразі президент США Дональд Трамп має отримати проєкт для підписання. Проте раніше він погрожував застосувати проти законопроєкту право вето, а також закликав республіканців голосувати проти нього.

У випадку застосування президентом права вето законопроєкт повернуть до Конгресу для доопрацювання. Однак Конгрес США може подолати дію вето 2 третинами голосів, поданих в кожній з обох палат. Тоді він набуде чинності закону навіть без підпису президента.

Положення законопроєкту

У межах оборонного бюджету США погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги для України. Мовиться про ініціативу сприяння у сфері безпеки та на допомогу ЗСУ.

Водночас у проєкті закону є положення про посилення санкцій США проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Відповідні санкції передбачені за:

сприяння продажу, оренді або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів;

надання відповідного страхування та перестрахування;

надання послуг або приміщень для технічної модернізації суден, які пов'язані з будівництвом газопроводу.

Також проєкт оборонного бюджету США на 2021 фінансовий рік передбачає введення нових санкцій проти Туреччини за придбання російських ЗРС С-400. Президенту пропонують протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "5 або більше санкцій" щодо турецьких чиновників, які брали участь в процесі придбання С-400.

Санкції можуть ввести відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій.

Зверніть увагу! Законопроєкт передбачає суму 740,5 мільярда на фінансування діяльності Пентагону та програм у сфері оборони й безпеки по лінії міністерства енергетики США.