Війна на Шрі-Ланці тривала 26 років. Серед її причин лежало етнічно-релігійне протистояння сингальської більшості, яка на політичному і побутовому ґрунті принижувала і намагалася витіснити з острова тамільську меншість. Через це конфлікт початково мав стриману підтримку міжнародної спільноти.

За кордоном вбачали в повстанцях борців за незалежність. Пройшло понад 10 років, аби це бачення трансформувалося. Поразка "Тигрів визволення Таміл-Іламу" стала прецедентом. В новітній історії проблему сепаратизму досі так не вирішували. Як саме – читайте в програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

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Підготовка до нової війни

У 1987 році уряд сили Шрі-Ланки розгромили тамільських повстанців. "Тигри визволення Таміл-Іламу" вимагали відокремлення від держави влада якої з ними не рахується. На загрозу фізичного знищення тамілів відреагувала Індія, де проживає близько 60 мільйонів лояльних тамілів. З приходом на Шрі-Ланку індійського контингенту між сторонами конфлікту встановилося крихке перемир'я. Таміли почали розбудову своїх військових сил. Індійці допомагали й не заважали готуватися "тиграм" до нової війни.



В структуру "Тигрів визволення Таміл-Іламу" входив авіапідрозділ ВПС "Повітряні тигри" \ Скриншот з відео

Лідер Тигрів Велапулай Прабхакаран для своєї боротьби готував цілу армію смертників. Саме "тамільським тиграм" приписують винайдення "поясів шахіда" - обмотки з вибухівкою, яку на собі несла відповідно підготована людина.

Найбільш резонансні теракти таміли провели на початку 1990-х.

У 1991 році смертники підірвали прем'єр-міністра Індії Раджива Ґанді. У 1992 вбили командувача ВМФ Шрі-Ланки адмірала Кленсі Фернандо. У 1993 "чорні тигри" вбили президента Шрі-Ланки РанасІнгхе Премадасу. У 1994 відбувся замах на кандидата в президенти Шрі-Ланки Діссаньяку.



Найбільш резонансні теракти були у 1990-х / Фото tamilnet.com

Війна та діти

Після 10 років війни, армія "Тигрів" відчувала кадровий голод. Тому нових рекрутів почали набирати спочатку серед жінок, а потім прийшла черга дітей, яких силою забирали від батьків. Втягування дітей у війну і нова серія терактів у 2006 році стали точкою неповернення. США і країни ЄС визнали "Тигрів визволення Таміл-Іламу" терористичною організацією.

Визнання терористами означало замороження всіх фінансових ресурсів тамілців у світі.

Тут варто зазначити, що від самого початку уряд Шрі-Ланки, зіткнувшись зі збройним опором тамілів, зіткнувся із безсилістю своєї армії, яка виявилася безпомічною проти збройного опору. Тому сингали впродовж тліючого конфлікту не шкодували грошей на реформу своєї армії. Збройні сили Шрі-Ланки за час громадянської війни виросли із 6 до 200 тисяч бійців.

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Закінчення Третьої Іламської війни

Так звана Третя Іламська війна тривала фактично від моменту виводу з острова індійських сил до 2002 року. Коли за посередництвом Норвегії уряд сингальців зупинив військові операції й підписав з бойовиками широку програму замирення.

Час затишшя "тамільські тигри" використовують для розбудови своїх структур. По всьому світу вирушають емісари "Тигрів". Їхнє завдання – збирати податки на війну серед земляків емігрантів. Вдома Велапулай силою змушує інших тамільських повстанців, які досі діяли самостійно влитись в ряди "тамільських тигрів". Незгідних ліквідовує. А далі Таміл-Ілам виходить до уряду зі своєю пропозицією, що хочуть автономії. А саме:

ця автономія має дати можливість приймати власні закони;

підписувати з міжнародними структурами, іншими урядами незалежні свої домовленості, отримувати від них фінансування;

збирати податки;

розпоряджатися самостійно всіма бюджетними коштами які йдуть на ці регіони;

щобільше, отримати право самостійно розпоряджатися природними надрами, ресурсами й навіть узбережжям.

Атаки смертників

Зрозумівши, що такі вимоги сингали не збираються виконувати в середині нульових, таміли відновлюють атаки смертників. Серед основних мішеней набиті вірянами святині. А у 2006 році стало захоплення "тиграми" водопостачальних каналів на Сході Шрі- Ланки. Це поставило на межу гуманітарної кризи до 20 тисяч фермерів. Уряд запустив військову машину.

Військовою операцією керував бойовий генерал Сарат Фонсека, який нюхнув пороху вперше відбиваючи атаки тамілів на початку 1990-х. Його гарнізон служив у Джафні – серці території "тигрів Таміл-Іламу". Координував дії військових президент країни Махінда Раджапакса.

За 5 місяців 2008 – 2009 років урядові війська взявши "тамільських тигрів" у кліщі затисли їх на невеликій ділянці площею менш як 30 квадратних кілометрів на півночі Джафни. На цій території окрім 1,5 тисячі бойовиків були їх сім'ї та місцеві жителі. В один момент всі вони опинились під загрозою фізичного знищення. Міжнародна спільнота спробувала відвернути катастрофу.

Остання фаза конфлікту

Остання фаза конфлікту почалася в травні. Внаслідок цієї операції ліквідували практично всю верхівку військового крила "тамільських тигрів".

17 травня таміли заявили, що складають зброю.

18 травня 2009 останні групи "тамільських тигрів" пішли на прорив. Більшість з них полягла під ракетним вогнем сингалів. Серед загиблих пізнали й тіло їх лідера Велупілая Прабхакарана.

Війна, яка тривала 26 років, закінчилася – заявив 19 травня 2009 року президент Махінда Раджапакса, показуючи тіло вбитого лідера "тамільських тигрів". Війну хоч і виграли, але проблема тамільсько-сингальського конфлікту залишилася.



Війна закінчилась у травні 2009 року / Фото uktamilnews

В липні Організація Об'єднаних Націй створила спеціальну комісію, яка мала з'ясувати чи мали місце військові злочини під час примушення до миру тамілів. У відповідь на це уряд Шрі-Ланки закрив офіс ООН в Коломбо.

Наслідки війни

Починаючи з 1983 року громадянська війна тільки офіційно забрала життя майже 100 тисяч людей. До 40 тисяч з них були цивільними. За 10 останніх днів операції з розгрому тамільських бойовиків загинуло понад 2 тисячі людей.

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Остання фаза громадянської війни на Шрі-Ланці почалася у 2008 році коли серед військових і політичних еліт склалося ідеальне взаєморозуміння – президентом і міністром оборони були брати Раджапакси. Політична і військова еліта зрозуміла – нащо повертати території, якщо там далі будуть терористи. А якщо знищити терористів – можна повернути й території.

Ще одним фактором, який вплинув ослаблення "тамільських тигрів" була міжнародна обструкція, коли з 2003 року тамілам перекрили джерела фінансування і накопичення грошей.