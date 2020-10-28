Спецоперацію з затримання чоловіків на в'їзді до Миколаєва провели 27 жовтня. Зловмисників підозрюють у скоєнні низки розбійних нападів на домівки підприємців у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Фігуранти кримінальної справи про низку розбійних нападів – жителі селища міського типу Казанка та Кіровоградщини, повідомили у поліції Миколаївської області.

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Чоловіки 30 та 35 років вже відбували покарання за вчинення розбоїв.

Що відомо про діяльність затриманих

За даними слідства, зловмисники причетні до розбійного нападу у Казанківському районі Миколаївщини. 30 вересня вони проникли у будинок головного бухгалтера місцевого товариства. Власницю домівки побили та зв'язали, вимагаючи сказати їм, де лежать гроші. Внаслідок нападу підозрювані забрали 20 тисяч гривень та 30 тисяч доларів.

Крім того, фігуранти справи причетні до інших подібних злочинів.

Як затримували зловмисників

Спецоперація поліції, судячи з оперативного відеозапису, була більше схожа на бойовик. Оперативники у масках та зі зброєю напоготові прикривали бійців КОРДу. Останні ж підбігли до Volkswagen Touareg, розбили вікна та витягли з позашляховика всіх, хто був у салоні. Чоловіків вклали обличчям до землі. До жінки силу майже не застосовували.

Були гарно озброєні

Під час затримання в одного з підозрюваних вилучили одну з найбільш небезпечних гранат – РГО. А у домівках затриманих правоохоронці вилучили бойову зброю та гроші.



У зловмисників знайшли гранату / Фото поліції Миколаївської області

Затримали не всіх

Наразі слідчі готують клопотання про арешт зловмисників. Їх третього спільника розшукують. Всіх підозрюють у вчиненні розбою організованою групою, а також у незаконному зберіганні зброї. Порушникам закону "світить" до 15 років тюрми.

Дивіться ефектне відео затримання розбійників у Миколаєві: