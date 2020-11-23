Часто українці виправдовують насильницьку поведінку. Зокрема, 29% громадян впевнені, що жінка сама провокує насильство. Так вважають, адже жінка нібито одягається занадто відверто.

Відповідне дослідження проводили в Україні у 2018 році. Водночас 49% жінок у світі зізналися, що відчували сексуальне домагання. Про це повідомила керівниця відділу комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні Нарміна Стрішенець в ефірі "Українського радіо", повідомляє 24 канал.

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За словами Стрішенець, українці досі готові судити зовнішність або поведінку особи та казати, що одяг або стан може бути виправданням для насильства. Однак вона з цим не погоджується.

Насильство не може бути виправдано ні в якому разі,

– заявила вона.

Пандемія погіршила ситуацію, – експертка

Стрішинець зазначила, що пандемія ще більше погіршила ситуацію в родинах, де вже були ситуації домашнього насильства. Причиною стало те, що пари опинились на самоті, у пастці. Жертвам не було куди ховатись, а насильники не знаходили, на кому ще зігнати агресію.

За даними ООН, звернення на гарячу лінію протидії насильству збільшилось удвічі,

– зауважила жінка.

Вона наголосила, що за 9 місяців пандемії в поліції зареєстрували вже на 20 тисяч звернень. Це значно більше, ніж за весь 2019 рік. Стрішенець додала, що до кінця року цифра буде тільки гіршою.

Довідка. У рамках Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок та дівчат в Україні організують спеціальні заходи. Вони триватимуть з 25 листопада до 10 грудня. Також можна стежити за інформаційним каналом "ООН Жінки в Україні". Там публікуватимуть тематичні інфографіки, дайджести.