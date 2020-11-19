COVID-19 виявили у трьох предстоятелів православної церкви: Патріарха Сербського Іринея, Архієпископа Афінського Ієроніма і Архієпископа Албанського Анастасія. Усіх госпіталізували.

Патріарх Сербський Іриней перебуває у важкому стані. Про це повідомив Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

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Євстратій зазначив, що медики борються за життя Патріарха Іринея.

Він підключений до апаратів підтримки життєдіяльності,

– написав він.

У ЗМІ вже з'являлась інформація про смерть Патріарха Іринея. Однак в Російській православній церкві це заперечили. "Наші джерела в Сербській православній церкві не підтверджують смерть Патріарха Іринея", – повідомив Інтерфаксу представник РПЦ протоієрей Микола Балашов.

"Афінського Архієпископа Ієроніма госпіталізували 19 листопада вранці, однак у нього, на щастя, легкі симптоми.

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