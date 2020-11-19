У трьох предстоятелів православної церкви виявили COVID-19: один у важкому стані
COVID-19 виявили у трьох предстоятелів православної церкви: Патріарха Сербського Іринея, Архієпископа Афінського Ієроніма і Архієпископа Албанського Анастасія. Усіх госпіталізували.
Патріарх Сербський Іриней перебуває у важкому стані. Про це повідомив Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).
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Євстратій зазначив, що медики борються за життя Патріарха Іринея.
Він підключений до апаратів підтримки життєдіяльності,
– написав він.
У ЗМІ вже з'являлась інформація про смерть Патріарха Іринея. Однак в Російській православній церкві це заперечили. "Наші джерела в Сербській православній церкві не підтверджують смерть Патріарха Іринея", – повідомив Інтерфаксу представник РПЦ протоієрей Микола Балашов.
"Афінського Архієпископа Ієроніма госпіталізували 19 листопада вранці, однак у нього, на щастя, легкі симптоми.
Що відомо про COVID-19 у священнослужителів
- Патріарх Філарет заразився коронавірусом на початку вересня. Недугу виявили під час планового дослідження. Однак пресслужба УПЦ Київського патріархату спочатку називала інформацію про хворобу Філарета фейковою. Водночас Філарет переконаний, що це Бог карає людей коронавірусом за одностатеві шлюби і корупцію.
- Соратник Філарета Сергій Станкевич помер від коронавірусу 17 листопада. Він був настоятелем храму святого Георгія Сергій у Києві. Станкевичу було 64 роки.
- На COVID-19 хворів також митрополит ПЦУ Олександр Драбинко. Він закликав усіх, хто з ним контактував, звернутись до лікаря.
- У резиденції папи Римського також виявили 1 випадок зараження коронавірусом. Це трапилось всередині жовтня.
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