В Україні 30,5% населення вважають, що для зменшення втрат на Донбасі українська сторона має дотримуватися режиму припинення вогню за будь-яких умов. Такої думки переважно дотримуються мешканці Півдня та Сходу країни.

37,3% українців стверджую, що відсутність відповіді військових на ворожі провокації та обстріли наших позицій призведе до збільшення втрат у майбутньому. Про це мовиться у результатах опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

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Що думають українці про дотримання тиші

Найбільше не погоджуються з тим, що українські військові мають мовчати у відповідь на обстріли проросійських бойовиків мешканці західних областей – 49,4% опитаних. Люди вважають, що така бездіяльність призведе до збільшення жертв.

Таку ж думку поділяє населення центральних областей. 46,9% опитаних висловилися проти дотримання режиму тиші.

Яка позиція військових

Зауважимо, що 46% учасників бойових дій на Сході не підтримують режим тиші. Водночас 23,5% вважають, що Україна має дотримуватися режиму припинення вогню для зменшення бойових втрат.

Додамо, третина опитаних людей не змогли визначитися, чи підтримують вони дотримання режиму тиші.

Дотримання тиші для можливості переговорів з Путіним

49,9% українців не згодні з тим, що заради можливості переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у Нормандському форматі можна не відповідати на ворожі обстріли.

Водночас 23,1% людей погоджуються з таким твердженням.

Зверніть увагу! На Донбасі вже майже 4 місяці триває режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це проросійські бойовики систематично його порушують. Переважно постріли неприцільні, тому наші військові не відкривають вогонь у відповідь. Спостерігачі ОБСЄ вже нарахували 2,5 тисячі порушень. Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.

Що відомо про опитування Центру Разумкова? Опитування проводили впродовж 16 – 22 жовтня 2020 року. У ньому взяла участь 2 021 людина віком від 18 років. Опитанні проживають в усіх регіонах України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки становить – 2,3%.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу