Мадрид, що в Іспанії, прикрасили до Різдва. Мерія іспанської столиці вирішила додати трішки святкової атмосфери у місті попри карантинні обмеження, які запровадили через пандемію COVID-19.

Світлодіодні інсталяції прикрашатимуть місто до 6 січня, коли завершиться цикл різдвяних свят. Про це повідомили на офіційній сторінці мера міста.

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На традиційні прикраси з ліхтариків витратили майже 4 мільйони євро. Це приблизно на 30% більше, порівняно з попереднім роком. Загалом на створення різдвяного настрою пішло понад 10 мільйонів світлодіодів. Оздоблення сподобалось більшості жителів Мадрида.

Гадаю, що ліхтарі просто неймовірні. Ми маємо принести радість до наших міст і маємо самі підняти собі настрій. Ми маємо допомогти дрібним торговцям, а ще докласти зусиль, аби діти отримали справжнє Різдво, попри пандемію,

– вважає жителька Мадрида Вікторія.

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