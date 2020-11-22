4 роки у розшуку за зґвалтування: прикордонники затримали українця при поверненні того з Росії
У пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині прикордонники затримали громадянина України, що прямував із сусідньої Росії. Виявилося, що він є підозрюваним у низці злочинів і перебуває у розшуку з 2016 року.
Докладніше про затримання в "Гоптівці"
Як підкреслили у пресцентрі Східного регіонального управління Держприкордонслужби, під час заходів прикордонного контролю спрацювала одна із баз даних правоохоронців.
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За інформацією відомства, Нацполіція 4 роки розшукувала чоловіка за підозрою в скоєнні злочинів на території Дніпропетровської області.
Мовиться про такі кримінальні справи:
- зґвалтування;
- порушення недоторканності житла.
Прикордонники передали чоловіка представникам Нацполіції.
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