У пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині прикордонники затримали громадянина України, що прямував із сусідньої Росії. Виявилося, що він є підозрюваним у низці злочинів і перебуває у розшуку з 2016 року.

Докладніше про затримання в "Гоптівці" Як підкреслили у пресцентрі Східного регіонального управління Держприкордонслужби, під час заходів прикордонного контролю спрацювала одна із баз даних правоохоронців. Зверніть увагу Порушники тікали, а правоохоронці стріляли: як на Одещині провалилася спроба контрабанди За інформацією відомства, Нацполіція 4 роки розшукувала чоловіка за підозрою в скоєнні злочинів на території Дніпропетровської області. Мовиться про такі кримінальні справи: зґвалтування; порушення недоторканності житла. Прикордонники передали чоловіка представникам Нацполіції.