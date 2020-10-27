Майже пів сотні працівників ЧАЕС інфікувалися COVID-19: деталі
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Серед персоналу Чорнобильської АЕС коронавірус виявили у 40 людей. Лише один працівник атомної електростанції наразі перебуває у лікарні.
Ще 18 людей лікуються вдома, а 21 працівник – вже одужав. Про це пише пресслужба Чорнобильської АЕС.
Тим часом У 5 регіонах тести на коронавірус не встигають опрацьовувати, – Ляшко
Один хворий перебуває на стаціонарному лікуванні в Славутицькій міській лікарні.
Ще 25 працівників є контактними особами. Вони перебувають на самоізоляції.
Наразі на ЧАЕС провели 47 ПЛР-досліджень.
Що відомо про COVID-19 на ЧАЕС: коротко
- Вперше випадки інфікування там зафіксували 15 вересня. Після цього кількість заражень почала різко зростати.
- Станом на 2 жовтня хворих було вже 20, а 20 жовтня – 37.
- За тиждень захворіли ще 3 людини.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?За минулу добу зареєстрували 6 677 нових випадків зараження COVID-19, загальна їх кількість сягнула 355 601.
В Україні внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19 померли вже 6 590 людей, а одужали – 145 336.