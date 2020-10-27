Серед персоналу Чорнобильської АЕС коронавірус виявили у 40 людей. Лише один працівник атомної електростанції наразі перебуває у лікарні.

Ще 18 людей лікуються вдома, а 21 працівник – вже одужав. Про це пише пресслужба Чорнобильської АЕС.

Тим часом У 5 регіонах тести на коронавірус не встигають опрацьовувати, – Ляшко

Один хворий перебуває на стаціонарному лікуванні в Славутицькій міській лікарні.

Ще 25 працівників є контактними особами. Вони перебувають на самоізоляції.

Наразі на ЧАЕС провели 47 ПЛР-досліджень.

Що відомо про COVID-19 на ЧАЕС: коротко

Вперше випадки інфікування там зафіксували 15 вересня. Після цього кількість заражень почала різко зростати.

Станом на 2 жовтня хворих було вже 20, а 20 жовтня – 37.

За тиждень захворіли ще 3 людини.