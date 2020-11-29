У Києві невідомі чоловіки увірвалися в чужу квартиру. Там перебувала жінка. Її взяли в заручники.

На щастя, правоохоронці вчасно втрутилися. Про це повідомили на сторінці у фейсбук dtp.kiev.ua.

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Конфлікт стався на вулиці Дмитрівській, 35 у столиці. Туди вдерлися 5 чоловіків і захопили в заручники жінку.

Дивіться відео з місця події:

На місце терміново прибули 5 патрулів поліції Шевченківського району і спецпризначевці. Інцидент вдалося врегулювати за якихось 15 хвилин. Жінку вдалося звільнити та відпустити. Вона не постраждала. Потерпілих більше немає.

Співробітники поліції затримали нападників. Наразі поліція не розповіла всіх деталей події. Відомо лише те, що жінка начебто не дуже хоче писати заяву на нападників.