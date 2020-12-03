Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів у рамках 27-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ окремий захід під назвою "Міжнародна відповідь на окупацію Криму: наступні кроки". Під час нього він назвав 5 основних пріоритетів у роботі Кримської платформи.

Так, Кулеба поінформував присутніх на заході про актуальну ситуацію в Криму та звернув увагу на загострення проблем, спричинених тимчасовою окупацією: масових порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, загроз внаслідок мілітаризації півострова та прилеглих акваторій, знищення природної та культурної спадщини. Про це пише пресслужба МЗС.

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Кулеба також розповів державам-учасницям ОБСЄ про українську ініціативу зі створення Кримської платформи, яка покликана консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо Криму.

5 пріоритетів роботи Кримської платформи:

Безпека, включно зі свободою мореплавства. Забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. Захист прав людини та міжнародного гуманітарного права на півострові. Захист освітніх, культурних, релігійних прав. Подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище.

Міністр нагадав, що Україна вітатиме участь лідерів країн в установчому саміті Кримської платформи у Києві у 2021 році:

Ми можемо багато зробити разом. Потрібно забезпечити, щоб наші дії були узгодженими, а Крим перебував серед пріоритетних тем міжнародного порядку денного..

Дмитро Кулеба також запропонував партнерам здійснити низку спільних кроків в рамках ОБСЄ, які сприятимуть досягненню цілей Кримської платформи.

Учасники заходу виступили із заявами на підтримку української ініціативи. Зауважимо, що на зустрічі були присутні 150 делегатів, серед яких:

Глава МЗС Литви.

Глава МЗС Туреччини.

Заступник глави МЗС США.

Заступник глави МЗС Польщі.

Заступник глави МЗС Грузії.

Представник Європейської служби зовнішньої діяльності.

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Представник МЗС Австрії.

Представник МЗС Великої Британії.

Представник МЗС Болгарії.

Представник МЗС Данії.

Представник МЗС Ірландії.

Представник МЗС Ісландії.

Представник МЗС Італії.

Представник МЗС Канади.

Представник МЗС Кіпру.

Представник МЗС Латвії.

Представник МЗС Молдови.

Представник МЗС Норвегії.

Представник МЗС Північної Македонії.

Представник МЗС Португалії.

Представник МЗС ФРН.

Представник МЗС Франції.

Представник МЗС Фінляндії.

Представник МЗС Хорватії.

Представник МЗС Швеції.

Представник МЗС Швейцарії.