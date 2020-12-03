У МЗС назвали 5 пріоритетів роботи Кримської платформи: детальніше
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів у рамках 27-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ окремий захід під назвою "Міжнародна відповідь на окупацію Криму: наступні кроки". Під час нього він назвав 5 основних пріоритетів у роботі Кримської платформи.
Так, Кулеба поінформував присутніх на заході про актуальну ситуацію в Криму та звернув увагу на загострення проблем, спричинених тимчасовою окупацією: масових порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, загроз внаслідок мілітаризації півострова та прилеглих акваторій, знищення природної та культурної спадщини. Про це пише пресслужба МЗС.
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Кулеба також розповів державам-учасницям ОБСЄ про українську ініціативу зі створення Кримської платформи, яка покликана консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо Криму.
5 пріоритетів роботи Кримської платформи:
- Безпека, включно зі свободою мореплавства.
- Забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора.
- Захист прав людини та міжнародного гуманітарного права на півострові.
- Захист освітніх, культурних, релігійних прав.
- Подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище.
Міністр нагадав, що Україна вітатиме участь лідерів країн в установчому саміті Кримської платформи у Києві у 2021 році:
Ми можемо багато зробити разом. Потрібно забезпечити, щоб наші дії були узгодженими, а Крим перебував серед пріоритетних тем міжнародного порядку денного..
Дмитро Кулеба також запропонував партнерам здійснити низку спільних кроків в рамках ОБСЄ, які сприятимуть досягненню цілей Кримської платформи.
Учасники заходу виступили із заявами на підтримку української ініціативи. Зауважимо, що на зустрічі були присутні 150 делегатів, серед яких:
- Глава МЗС Литви.
- Глава МЗС Туреччини.
- Заступник глави МЗС США.
- Заступник глави МЗС Польщі.
- Заступник глави МЗС Грузії.
- Представник Європейської служби зовнішньої діяльності.
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- Представник МЗС Австрії.
- Представник МЗС Великої Британії.
- Представник МЗС Болгарії.
- Представник МЗС Данії.
- Представник МЗС Ірландії.
- Представник МЗС Ісландії.
- Представник МЗС Італії.
- Представник МЗС Канади.
- Представник МЗС Кіпру.
- Представник МЗС Латвії.
- Представник МЗС Молдови.
- Представник МЗС Норвегії.
- Представник МЗС Північної Македонії.
- Представник МЗС Португалії.
- Представник МЗС ФРН.
- Представник МЗС Франції.
- Представник МЗС Фінляндії.
- Представник МЗС Хорватії.
- Представник МЗС Швеції.
- Представник МЗС Швейцарії.
Що відомо про Кримську платформу?Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.
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