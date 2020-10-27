Під час місцевих виборів 25 жовтня з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 людей. При цьому одна людина померла, не дочекавшись медиків.

Вони прибули та лише констатували смерть людини. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо".

До теми Якими були основні порушення на місцевих виборах: що кажуть у МВС

Зареєстровано 250 викликів "швидкої" до дільниць, 50 людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця до приїзду "швидкої",

– наголосив Ляшко.

Він зазначив, що члени дільниць і виборці переважно дотримувалися протиепідемічних вимог.



Загалом, за його словами, вибори відбулися з дотриманням санітарних норм, а грубих порушень не було.

"Найчастіше порушення на виборчих дільницях – це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій", – додав заступник міністра.



На думку головного санітарного лікаря, місцеві вибори не мають призвести до сплеску COVID-19.