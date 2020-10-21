Служба безпеки України в середу, 21 жовтня, за три дні до місцевих виборів провела не менше 50 обшуків в держустановах і офісах, пов'язаних з відомими київськими забудовниками.

Обшуки й вилучення документів пройшли в офісних приміщеннях Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також в кабінетах низки чиновників, що мають відношення до будівельної галузі, повідомляє сайт СБУ.

Подробиць і прізвищ СБУ не повідомляє. Не коментує офіційно події і ДАБІ, але, за словами нашого джерела в ДАБІ, масштабна спецоперація може бути пов'язана з розслідуванням справ, пов'язаних з колишнім главою, ДАБІ Олексієм Кудрявцевим, який до цих пір не втратив впливу на багатьох співробітників цього органу.

Зокрема, джерело повідомляє, що співробітники СБУ особливо цікавилися документами, підписаними ексглавою Департаменту юридично-правового забезпечення ДАБІ Сергія Шевченка, який вважається одним з найбільш довірених осіб Кудрявцева. Шевченко був звільнений з ДАБІ тільки в травні цього року, але продовжує домагатися відновлення на посаді. При цьому його команда юристів досі працює в ДАБІ.

Як писали ЗМІ, Олексій Кудрявцев був звільнений з ДАБІ ще в 2018 році, але вже в жовтні 2019 року йому через голову Мінрегіону Олену Бабак вдалось провести на посаду виконувача обов'язків голови ДАБІ свою креатуру Олександра Строкача. Сам Кудрявцев намагався стати заступником міністра, але йому це не вдалося через протидію в Офісі Президента. На початку 2020 року посади втратили і Строкач, і Бабак, але вплив Кудрявцева на ДАБІ залишився. Корупційність ДАБІ стала однією з головних причин рішення Кабміну про її ліквідацію, але корупційний шлейф переслідує орган навіть в стані ліквідації.

Нагадаємо, що ДАБІ було ліквідовано постановою Кабміну в березні 2020 року, але зараз перебуваючи в стані ліквідації продовжує здійснювати дозвільні функції до моменту повноцінного запуску двох нових органів – Держінспекції містобудування й Державної сервісної служби містобудування.