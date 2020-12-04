Тихановська представила 6 сценаріїв для Білорусі: що вони передбачають
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність очолити державу в перехідний період. В її штабі оприлюднили 6 сценаріїв розвитку подій у Білорусі після сфальсифікованих виборів і масових протестів.
Нинішня ситуація політичної кризи не влаштовує ані тих, хто утримує владу, ані протестуючих. Про це мовиться на сайті Світлани Тихановської.
До слова Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь в перехідний період: відео
Перший сценарій – переговори про нові вибори
- Цей варіант передбачає переговори між Олександром Лукашенком і представниками опозиції.
- Головна тема – проведення нових президентських виборів у Білорусі.
- Влада має гарантувати прозорість виборчого процесу, а опозиція – надати гарантії для влади в обмін на звільнення політв'язнів.
Другий сценарій – втеча або арешт Лукашенка
- За цим варіантом Олександр Лукашенко або виїде з Білорусі, або подасть у відставку, після чого, імовірно, знову ж таки покине державу.
- В іншому разі Лукашенка можуть арештувати, а Світлана Тихановська стане виконуючою обов'язки президента й підготує нові вибори.
Третій сценарій – жорсткі репресії влади
- Тут мовиться про запровадження воєнного або надзвичайного стану. Влада закриє кордони й обмежить пересування громадян.
- Опозиція певна: за такого сценарію Олександр Лукашенко залишиться при владі, але через обмеженість ресурсів не на довго.
Четвертий сценарій – затягування часу Лукашенком
- Цей сценарій розгортається довкола конституційної реформи. Мовляв, Олександр Лукашенко через неї затягуватиме час, очікуючи, що акції протесту припиняться самі собою.
- Розглядають можливість нових президентських виборів у 2021 році, щоб заспокоїти протести, але опозиція сумнівається, що диктатор піде на такий крок.
П'ятий сценарій – введення російських військ
- Білоруська опозиція не виключає, що Росія може ввести в Білорусь військові або поліцейські формування. Це фактично означатиме приєднання держави до складу Росії.
- Штаб Тихановської усвідомлює, що Росії вистачить ресурсів, аби утримувати диктатуру в Білорусі, але розраховують, що санкції заходу призведуть до дестабілізації ситуації в самій Росії.
Шостий сценарій – політичний або воєнний переворот
- За цим сценарієм не виключається можливість, що військові чи представники режиму Лукашенка й самі можуть постати проти диктатора.
- У будь-якому з двох варіантів перевороту Олександра Лукашенка відсторонять від влади.
Резюме
Аналіз перерахованих вище сценаріїв показує, що тільки два з них стійкі й можуть мати стабільні наслідки. Це сценарії 1 і 2,
– підкреслили в штабі Тихановської.
Інші ж варіанти білоруська опозиція вважає нестабільними, оскільки вони вимагають значних ресурсів, яких в умовах нестабільності й масових протестів у режиму Лукашенка немає.
Поділитися новиною