Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність очолити державу в перехідний період. В її штабі оприлюднили 6 сценаріїв розвитку подій у Білорусі після сфальсифікованих виборів і масових протестів.

Нинішня ситуація політичної кризи не влаштовує ані тих, хто утримує владу, ані протестуючих. Про це мовиться на сайті Світлани Тихановської.

До слова Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь в перехідний період: відео

Перший сценарій – переговори про нові вибори

Цей варіант передбачає переговори між Олександром Лукашенком і представниками опозиції.

Головна тема – проведення нових президентських виборів у Білорусі.

Влада має гарантувати прозорість виборчого процесу, а опозиція – надати гарантії для влади в обмін на звільнення політв'язнів.

Другий сценарій – втеча або арешт Лукашенка

За цим варіантом Олександр Лукашенко або виїде з Білорусі, або подасть у відставку, після чого, імовірно, знову ж таки покине державу.

В іншому разі Лукашенка можуть арештувати, а Світлана Тихановська стане виконуючою обов'язки президента й підготує нові вибори.

Третій сценарій – жорсткі репресії влади

Тут мовиться про запровадження воєнного або надзвичайного стану. Влада закриє кордони й обмежить пересування громадян.

Опозиція певна: за такого сценарію Олександр Лукашенко залишиться при владі, але через обмеженість ресурсів не на довго.

Четвертий сценарій – затягування часу Лукашенком

Цей сценарій розгортається довкола конституційної реформи. Мовляв, Олександр Лукашенко через неї затягуватиме час, очікуючи, що акції протесту припиняться самі собою.

Розглядають можливість нових президентських виборів у 2021 році, щоб заспокоїти протести, але опозиція сумнівається, що диктатор піде на такий крок.

П'ятий сценарій – введення російських військ

Білоруська опозиція не виключає, що Росія може ввести в Білорусь військові або поліцейські формування. Це фактично означатиме приєднання держави до складу Росії.

Штаб Тихановської усвідомлює, що Росії вистачить ресурсів, аби утримувати диктатуру в Білорусі, але розраховують, що санкції заходу призведуть до дестабілізації ситуації в самій Росії.

Шостий сценарій – політичний або воєнний переворот

За цим сценарієм не виключається можливість, що військові чи представники режиму Лукашенка й самі можуть постати проти диктатора.

У будь-якому з двох варіантів перевороту Олександра Лукашенка відсторонять від влади.

Резюме

Аналіз перерахованих вище сценаріїв показує, що тільки два з них стійкі й можуть мати стабільні наслідки. Це сценарії 1 і 2,

– підкреслили в штабі Тихановської.

Інші ж варіанти білоруська опозиція вважає нестабільними, оскільки вони вимагають значних ресурсів, яких в умовах нестабільності й масових протестів у режиму Лукашенка немає.