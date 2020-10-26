Майже 25% американців вже проголосували на президентських виборах: подробиці
У США на виборах президента проголосували вже понад 60 мільйонів громадян. Це становить майже 25% від загальної кількості виборців у країні.
Це рекордний показник дострокового голосування для Сполучених Штатів. Статистику надає портал United States Elections Project.
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З понад 60 мільйонів громадян, що вже проголосували, – 40,2 мільйона зробили це поштою, а ще 20,3 – особисто прийшли на дільниці.
Де найбільше голосують достроково:
- У штаті Техас – 7,3 мільйона людей.
- Каліфорнія – 6,5 мільйона.
- Флорида – 6 мільйонів осіб.
Про що свідчить такий поспіх американців:
- Цей результат може свідчити про підвищений інтерес американських громадян до протистояння між президентом-республіканцем Дональдом Трампом і претендентом від Демократичної партії Джо Байденом.
- Крім того, цей показник може говорити про бажання виборців знизити ризик зараження COVID-19, в результаті якого близько 225 тисяч осіб у США померли.
Що відомо про вибори президента США: коротко
- 3 листопада у США – основний день голосування на президентських виборах.
- За крісло очільника Білого дому змагаються чинний глава держави, республіканець Дональд Трамп та колишній віцепрезидент США, демократ Джо Байден.
- Між ними точиться запекла боротьба, кандидати вже провели два раунди дебатів.