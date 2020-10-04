Всесвітній день тварин 2020: незвичайні тварини, яких не всюди побачиш
Щороку 4 жовтня в світі відзначають Всесвітній день тварин, який має на меті привернути увагу людей до захисту молодших "друзів". Світ тварин – дивовижний! Про дивних та красивих істот, які живуть на нашій планеті – читайте в нашому матеріалі.
Редакція 24 каналу зробила підбірку тварин, які мають незвичайний зовнішній вигляд.
Читайте також Папуги облаяли відвідувачів парку: їх тимчасово ізолювали від людей
Дивовижні тварини
Мураха-панда
Свою назву безкрила оса отримала завдяки забарвленню, яке має схожість з пандами. Поширюється мураха-панда в регіонах Латинської Америки, в центральній області Чилі, а зараз усе більша кількість комах починає поширюватись в Аргентині, США та Мексиці.
Проживає мураха-панда в відкритих і безлюдних місцях, де є жаркий і сухий клімат. Отрута цих комах є дуже небезпечною для корів. Тому місцеві прозвали її "вбивцею корів".
Укус мурахи-панди може завдати шкоди й людині. Біль в області укусу може тривати кілька годин.
Мураха-панда / Фото: redsense.com.ua
Окапі
Окапі належать до родин жирафових, хоч мають тіло, яке схоже більше на коня. Окапі також мають смужки, як у зебри.
Хутро у тварин шоколадного кольору, а кінцівки білі або світло-коричневі. Вага окапі становить приблизно 230 кілограмів, а довжина без хвоста – 2 метри.
Окапі з тілом коня і смужками, як у зебри / Фото: o-prirode
Китоглав або королівська чапля
Китоглав – це птах, який походить з родини китоголових. Деякі дослідження ДНК доводять, що китоглав належить саме до пеліканоподібних.
Цей вид птахів поширюється у тропічних районах Східної Африки. Харчується переважно рибою. Це великі птахи. Дорослі особини мають зріст у приблизно 1,5 метра, а крила – довжиною до 78 сантиметрів.
Королівська чапля – це великий птах / Фото: pinterest
Венесуельська міль-пудель
Біла істота з витріщеними очима та коричневими антенками – виглядає як суміш великої молі та пухнастого білого пуделя. Венесуельську міль-пуделя виявив у 2009 році киргизький зоолог Артур Анкер.
Міль-пудель вважається новим видом молі та належить до роду лускокрилих Artace.
Міль-пудель має доволі великий розмір / Фото: pinterest
Молох
Молох або "колючий диявол" був названий на честь язичницького божества Молоха, якому, за легендами, приносили людські жертви.
Ящірка ж має маленьку вузьку голову та невеликий хвіст. Усе тіло тварини, від кінчика носа до кінчика хвоста, вкрито шипами. Молох може жити без води дуже довго, адже у нього гідроскопічна шкіра. Цей вид ящірок не є дуже великим, в середньому їхні розміри не перевищують 12 сантиметрів.
Забарвлення в молоха дуже незвичне: верхня половина тіла в нього може бути коричнево-жовтою, каштаново-бурою або червонувато-оранжевою. З боків і посередині проходять вузькі, вохристо-жовті смуги, що місцями розширюються в ромби, а нижня частина – світла.
Цікаво, що на сонці або в тіні "колючий диявол" змінює свій відтінок, щоб стати менш помітним.
Молоха називають ще "колючим дияволом" / Фото: novostiifakty
Сайгак
Сайгак проживає в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та на заході Монголії. Самці цього виду мають широко розставленні роги. А незвичайний вигляд сайгак має через великий ніс, який висить над ротом. Довжина тіла до 140 сантиметрів.
Цей вид ссавців перебуває на межі зникнення.
Сайгак має незвичайний ніс / Фото: thisbugslife
Пурпурова або лілова жаба
Ще одна тварина, яка має дуже дивний і незвичайний вигляд – це пурпурова жаба. Живе лише в Західних Гатах, але через вирубування лісів цьому виду загрожує вимирання.
Ця тварина зовсім не схожа на жабу, вона має приземкувате та злегка округле тіло. Також має маленьку голову і загострену морду.
Зовні жаба нагадує шматок желеподібної маси пурпурного кольору.
Пурпурова жаба на вигляд нагадує желе / Фото: reddit.com
Мексиканська саламандра
Аксолотль або як його часто називають мексиканська саламандра. Вони мають схожу форму тіла з тритонами, а довжина від 16 до 40 сантиметрів. Зовнішні зябра зберігаються протягом усього життя. Голова у аксолотлів широка і ущільнюється від кінчика морди до зябер, а очі маленькі.
Ця істота ніби завжди посміхається / Фото popmech
М’якотіла черепаха
Так-так, черепахи можуть і не мати панциру! Гігантська м’якотіла черепаха – унікальний вид черепахи, яка проживає лише в прісній воді. Вага черепахи сягає двох сотень кілограмів. Найголовніша її особливість – це відсутність панциру.
Тварина дуже незвично виглядає / Фото joy-pup.com
Що відомо про Всесвітній день тварин?Дату обрали не випадково. 4 жовтня – це день пам'яті Франциска Ассізького, якого католики вважають покровителем тварин. Ідея проведення Дня тварин прижилась у світі в 2008 році.
Історія цього дня починається з 1925 року. Його вперше організував у Берліні письменник і зоозахисник Генріх Ціммерманн. Він проводив цей день 24 березня, але через 3 роки переніс на 4 жовтня.