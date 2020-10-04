Щороку 4 жовтня в світі відзначають Всесвітній день тварин, який має на меті привернути увагу людей до захисту молодших "друзів". Світ тварин – дивовижний! Про дивних та красивих істот, які живуть на нашій планеті – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила підбірку тварин, які мають незвичайний зовнішній вигляд.

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Дивовижні тварини

Мураха-панда

Свою назву безкрила оса отримала завдяки забарвленню, яке має схожість з пандами. Поширюється мураха-панда в регіонах Латинської Америки, в центральній області Чилі, а зараз усе більша кількість комах починає поширюватись в Аргентині, США та Мексиці.

Проживає мураха-панда в відкритих і безлюдних місцях, де є жаркий і сухий клімат. Отрута цих комах є дуже небезпечною для корів. Тому місцеві прозвали її "вбивцею корів".

Укус мурахи-панди може завдати шкоди й людині. Біль в області укусу може тривати кілька годин.



Мураха-панда / Фото: redsense.com.ua

Окапі

Окапі належать до родин жирафових, хоч мають тіло, яке схоже більше на коня. Окапі також мають смужки, як у зебри.

Хутро у тварин шоколадного кольору, а кінцівки білі або світло-коричневі. Вага окапі становить приблизно 230 кілограмів, а довжина без хвоста – 2 метри.



Окапі з тілом коня і смужками, як у зебри / Фото: o-prirode

Китоглав або королівська чапля

Китоглав – це птах, який походить з родини китоголових. Деякі дослідження ДНК доводять, що китоглав належить саме до пеліканоподібних.

Цей вид птахів поширюється у тропічних районах Східної Африки. Харчується переважно рибою. Це великі птахи. Дорослі особини мають зріст у приблизно 1,5 метра, а крила – довжиною до 78 сантиметрів.



Королівська чапля – це великий птах / Фото: pinterest

Венесуельська міль-пудель

Біла істота з витріщеними очима та коричневими антенками – виглядає як суміш великої молі та пухнастого білого пуделя. Венесуельську міль-пуделя виявив у 2009 році киргизький зоолог Артур Анкер.

Міль-пудель вважається новим видом молі та належить до роду лускокрилих Artace.



Міль-пудель має доволі великий розмір / Фото: pinterest

Молох

Молох або "колючий диявол" був названий на честь язичницького божества Молоха, якому, за легендами, приносили людські жертви.

Ящірка ж має маленьку вузьку голову та невеликий хвіст. Усе тіло тварини, від кінчика носа до кінчика хвоста, вкрито шипами. Молох може жити без води дуже довго, адже у нього гідроскопічна шкіра. Цей вид ящірок не є дуже великим, в середньому їхні розміри не перевищують 12 сантиметрів.

Забарвлення в молоха дуже незвичне: верхня половина тіла в нього може бути коричнево-жовтою, каштаново-бурою або червонувато-оранжевою. З боків і посередині проходять вузькі, вохристо-жовті смуги, що місцями розширюються в ромби, а нижня частина – світла.

Цікаво, що на сонці або в тіні "колючий диявол" змінює свій відтінок, щоб стати менш помітним.



Молоха називають ще "колючим дияволом" / Фото: novostiifakty

Сайгак

Сайгак проживає в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та на заході Монголії. Самці цього виду мають широко розставленні роги. А незвичайний вигляд сайгак має через великий ніс, який висить над ротом. Довжина тіла до 140 сантиметрів.

Цей вид ссавців перебуває на межі зникнення.



Сайгак має незвичайний ніс / Фото: thisbugslife

Пурпурова або лілова жаба

Ще одна тварина, яка має дуже дивний і незвичайний вигляд – це пурпурова жаба. Живе лише в Західних Гатах, але через вирубування лісів цьому виду загрожує вимирання.

Ця тварина зовсім не схожа на жабу, вона має приземкувате та злегка округле тіло. Також має маленьку голову і загострену морду.

Зовні жаба нагадує шматок желеподібної маси пурпурного кольору.



Пурпурова жаба на вигляд нагадує желе / Фото: reddit.com

Мексиканська саламандра

Аксолотль або як його часто називають мексиканська саламандра. Вони мають схожу форму тіла з тритонами, а довжина від 16 до 40 сантиметрів. Зовнішні зябра зберігаються протягом усього життя. Голова у аксолотлів широка і ущільнюється від кінчика морди до зябер, а очі маленькі.



Ця істота ніби завжди посміхається / Фото popmech

М’якотіла черепаха

Так-так, черепахи можуть і не мати панциру! Гігантська м’якотіла черепаха – унікальний вид черепахи, яка проживає лише в прісній воді. Вага черепахи сягає двох сотень кілограмів. Найголовніша її особливість – це відсутність панциру.



Тварина дуже незвично виглядає / Фото joy-pup.com