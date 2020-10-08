На відновлення докарантинних показників ринку праці необхідно не менше року чи навіть двох.

Попри незначне відновлення українського ринку праці, експерти застерігають без критичної потреби не змінювати робоче місце – через посилену конкуренцію за робочі місця. Так, за даними держслужби зайнятості, від початку поточного року на облік для пошуку роботи стали 1,7 млн громадян, із яких майже 1 млн були безробітними.

Був прецедент, що на одну вакансію, досить вузькоспеціалізовану, надійшло 700 резюме. В середньому ж на одне місце, в залежності від сфери, припадає 8-10 людей. Якщо питання працевлаштування не стоїть дуже нагально, не звільняйтесь з поточного місця,

– рекомендує керівник Експертно-аналітичного центру Юлія Дрожжина.

Фахівці зазначають, що на відновлення докарантинних показників ринку праці необхідно не менше року чи навіть двох, а деякі бізнеси взагалі на ноги встати не зможуть. Тож вони, перш за все, радять шукачам роботи прийняти нові виклики й адаптуватися.