У "Слузі народу" заявляли про підтримку бізнесу і відшкодування втрат. Майже всі партії повинні підтримати ініціативу гаранта. Однак 8 тисяч гривень компенсації підприємцям – це не достатньо, зате це легше реалізувати.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук розповіла про це в ефірі 24 каналу. І додала, що законопроєкт має набути чинності до 9 грудня 2020 року.

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Про підтримку бізнесу

За її словами, на погоджувальній раді мовилося про те, що ніхто не блокуватиме цей законопроєкт. Відповіді не дала лише партія ОПЗЖ. Також важливо, щоби за цей проєкт проголосували одразу, без "затягувань".

Варто не чекати альтернативних рішень чи правок, щоби далі продовжити працювати з проєктом цього закону,

– зазначила Кравчук.

Вона також нагадала, що ФОПи, які закрили свій заклад через карантин чи інші причини, пов'язані з пандемією, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. На жаль, в українському бюджеті немає резервів, щоби надати більшу допомогу бізнесу, як би цього не хотілося. Принаймні, це реалістично, хоч і мало, сказала Кравчук.

"Наші бюджетні можливості набагато скромніші, ніж бюджети країн Європейського союзу чи США. Але дуже важливо, що ті гроші для підприємців – є. Такі реалії нинішнього життя. Не можна дати те, чого немає", – зазначила нардепка.

Довідка. Розмір одноразової допомоги нижчий, ніж середня зарплата по Україні – 9 660 після оподаткування (офіційна середня зарплата у вересні – 11 998 гривень за даними Держстату).

Про касові апарати для ФОПів

Президент Володимир Зеленський також зареєстрував законопроєкт щодо відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців. За словами нардепки, цей законопроєкт має багато послаблень для підприємців і відрізняється від попереднього. Монобільшість має позицію схвалити цю пропозицію.

Не хотілося б, щоби лунали заклики від опозиційних сил, які вимагатимуть усе скасувати. Це популізм. Сподіваюся, що це не заважатиме прийняти ініціативу,

– вважає нардепка.

Що передбачає законопроєкт Зеленського: коротко

Відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп.

Скасувати механізм компенсації покупцям за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів.

Скасувати штрафи за невідповідність готівкових коштів.

Продовжити на рік застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних РРО.

Запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування під час надання дистанційних послуг.

Більше інформації про введення касових апаратів в Україні шукайте за посиланням.