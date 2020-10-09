У пожежі в багатоповерхівці у Південній Кореї постраждали майже 90 людей
Пізно вночі 8 жовтня 2020 року у місті Ульсан, що у південній Кореї, спалахнула величезна пожежа у 33-поверховому будинку. Через це постраждали майже 90 людей.
Про потерпілих від пожежі повідомили у новинній агенції Yonhap. Також там розповіли про локалізацію спалаху.
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Ще вчора вночі у лікарні доставили 15 людей. Нині ця цифра збільшилась. За даними агенства, мінімум 88 людей постраждали. Їх доставили у найближчі лікарні. На щастя, ніхто не загинув. Однак рятувальники все ще продовжують шукати можливих потерпілих всередині будинку.
Коротко про пожежу у Південній Кореї
Пожежа спалахнула в 33-поверховому житловому будинку. Там також були й офіси. Через сильний вітер вогонь охопив майже всю будівлю, евакуювали сотні людей.
Станом на ранок п'ятниці 9 жовтня вогонь ще повністю не загасили.
Як виглядає будівля зараз / Фото Yonhap
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