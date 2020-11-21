Не всім суддям вдалось уникнути відповідальності за корупційні злочини. Серед них – Павло Меденцев, який в 2014 році отримав 570 тисяч гривень хабара за рішення про стягнення страхової виплати на понад 2 мільйони гривень.

Про це Ірина Шиба, експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE, розповіла у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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Вона зауважила, що сам суддя просив 25% позову, але пізніше погодився скинути кілька тисяч та навіть не старався сильно приховати свої дії. Представник ПП "Смартком" передав судді гроші біля суду та навіть у кабінеті судді.

Щоб справа точно потрапила на Меденцева, суддя порадив позивачці подати до суду кілька ідентичних позовів. Вона подала аж 17, наголосила експертка.

Напередодні судді ВАКС визнали Меденцева винним та засудили до 9 років ув'язнення з повною конфіскацією і спецконфіскацією,

– підкреслила Шиба.

"Такий вирок судді ВАКС Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко винесли за відсутності підсудного. Адже Меденцев перебуває в розшуку і переховується", – підсумувала вона.

Повний випуск відеоблогу "Честь і НЕчесть": дивіться відео 24 каналу